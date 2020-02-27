Это россияне и про Эстонию: «Смертельный коронавирус из Китая наступает на Петербург с Запада»

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Смертельный коронавирус Covid-2019, вспышка которого зафиксирована в Китае в декабре прошлого года, надвигается на Петербург: вирус зафиксирован в Эстонии и Финляндии, пишет издание moika78.ru. в материале под заголовком «Смертельный коронавирус из Китая наступает на Петербург с Запада».

Фото: Wiki

Первый случай заражения опасной пневмонией зафиксирован в Эстонии, о пациенте с коронавирусом Covid-2019 сообщил министр социальных дел страны Танель Кийк. По словам главы министерства, инфицированный мужчина без гражданства прибыл из Ирана, где вирус развивается активными темпами.

Еще один случай заражения смертельной инфекцией зафиксирован в Финляндии. В Суоми заболела местная жительница, которая привезла коронавирус в страну после визита в Милан.

Эстония и Финляндия являются одними из наиболее популярных маршрутов петербуржцев: обе страны находятся в максимальной близости к Петербургу. Так, до границы с Эстонией всего 160 километров, до финской границы — 400 километров.

Правительству Петербурга и жителям города стоит со всей серьезностью отнестись к надвигающейся угрозе: всего за несколько недель коронавирус распространился за пределы эпицентра — города Ухань в КНР — до соседних регионов и стран. Более того, случаи распространения коронавируса зафиксированы в достаточно отдаленной от Китая Италии. Там уже отменили ряд массовых мероприятий в связи с опасениями дальнейшего распространения болезни.

Более того, 27 февраля стало известно, что в автобусе Lux Express, на котором в Эстонию приехал зараженный коронавирусом человек, оказались и жители Петербурга. В компании-перевозчике уточнили, что больной пассажир прибыл в Таллин из Риги вечером 26 февраля. Тем же вечером автобус отправили из Таллина в Петербург, утром 27 февраля транспорт направили обратно. При этом о больном пассажире в Lux Express узнали уже после того, как автобус выдвинулся в Таллин.



