С 1 марта изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

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С 1 марта вступают в силу изменения в Законе об оружии, которые, главным образом, касаются поездок охотников и спортсменов-стрелков по Европейскому Союзу. Также впредь оружию в зависимости от степени опасности будет присваиваться класс А, В или С, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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Поправками к Закону об оружии будет полностью имплементирована директива ЕС об огнестрельном оружии. Изменения призваны унифицировать условия контроля за приобретением оружия и владением им в Европейском Союзе. На основании директивы оружию будет присвоен единый класс А, В или С, который основывается на степени опасности оружия.

Определение класса оружия не изменит внутригосударственные правила обращения с оружием, также не изменится ввоз оружия в третьи страны и вывоз оружия из них.

«С вступлением в силу поправок на основании паспорта на оружие в пределах ЕС можно будет с целью охоты путешествовать только с оружием низкого класса опасности, или класса С. Для поездки в другое государство с оружием большей огневой мощи необходимо запросить в нем предварительное разрешение и затем – выдаваемое полицией однократное разрешение», – пояснила ведущий служащий охраны общественного порядка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и пограничной охраны Рийта Прооса.

«В связи с новыми классами оружия просим владельцев паспорта на огнестрельное оружие проверить внесенные в него данные. Перед поездкой в другое государство нужно для изменения данных обратиться в полицию, где паспорт на огнестрельное оружие будет заменен без уплаты государственной пошлин», – пояснила Прооса.

Директива запрещает с целью самозащиты и защиты своего имущества приобретать такое полуавтоматическое оружие с нарезным стволом, магазин которого вмещает более 20 патронов в случае пистолета и более 10 патронов – в случае ружья. Изменения касаются только огнестрельного оружия с нарезным стволом, стреляющего патронами центрального воспламенения. Такое оружие смогут впредь приобретать только стрелки, занимающиеся соответствующим видом спорта, коллекционеры и люди, занимающиеся историческими реконструкциями.

«Владельцы оружия с магазином увеличенной емкости, зарегистрировавшие оружие до 1 марта, могут его иметь и им владеть на имевшихся до сих пор условиях вплоть до отчуждения оружия. Люди, у которых есть магазин увеличенной емкости, но нет соответствующего оружия, должны не позднее 31 августа 2020 года передать или произвести отчуждение магазина в пользу полиции», – заявила Прооса.

Директива уточняет также перемещение по Европейскому Союзу акустического или приведенного в непригодное к стрельбе состояние оружия и регулирует другие мелкие изменения в коллекционировании и хранении оружия, а также в уточнении понятий.





Закон об оружии, вступающий в силу с 1 марта 2020 года.