КаПо возбудила дело о террористической угрозе в связи с найденными в лесу следами иприта

Дата публикации: Сегодня, 11:49 Просмотрено: 101

Полиция безопасности (КаПо) возбудила уголовное дело о террористической угрозе в связи с найденными в лесу вблизи деревни Вийеристи в Сырве на Сааремаа следами иприта, пишет Saarte Hääl.

Фото: pexels.com

Хотя обнаруженные детектористами из материковой части страны семь столитровых бочек были в земле и явно было невозможно определить, кто их когда-то закопал, КаПо все же пришлось возбудить уголовное дело. Дело в том, что применение иприта, как и других удушающих газов, с 1993 года запрещено конвенцией о запрещении химического оружия.

Согласно статье о терактах пенитенциарного кодекса Эстонии, наказание предусмотрено в том числе за производство, распространение или применение запрещенного оружия. Речь идет о преступлении против государственной власти, наказание — лишение свободы на 5-20 лет или пожизненный срок.

Прокуратура может задним числом подтвердить, что, хотя дело по этой статье возбудили, на Сааремаа нет угрозы теракта.

Искавшие предметы военного времени детектористы выкопали металлические бочки с опасным содержимым в Вийеристи в районе рождества прошлого года. В конце января специалисты из спасательного департамента погрузили бочки в герметически закрытые контейнеры и отвезли их в место хранения опасных отходов.



