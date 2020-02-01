Эстонцы развивают искусственный интеллект для предотвращения сердечных заболеваний и рака

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По инициативе предприятия кибер-безопасности Guardtime вчера было подписаносоглашение о сотрудничестве о развитии надежного искусственного интеллектав сфере здравоохранения, который, среди прочего, поможет в предотвращениирака груди и заболеваний сердца, сообщает BNS.

Фото: pexels.com

Договор о сотрудничестве подписали Министерство социальных дел, венгерскоеМинистерство инноваций и технологий, Таллиннский Технический Университет, Университет Земмельвайса, венгерское предприятие E-Group и компания Guardtime.

В сотрудничестве двух стран в Эстонии между различными учреждениямирождается уникальная в мире среда развития, которая позволяет тестироватьнадежность алгоритмов искусственного интеллекта до их применения вмедицине.

Безопасность и прозрачность строится, прежде всего, на том, что все входящие данные являются проверенными и не предвзятыми, результаты проверяются для обеспечивания приватности пациентов, а обработка данных происходит от начала до конца только для оговоренных целей.

Первыми протестируют алгоритмы, разработанные в Университете Земмельвайса, среди которых один, например, поддерживает распознавание ранних изменений входе радиологического скрининга на рак груди, а второй — при выявленииатологий при скрининге толстой кишки. Также будут развивать совместный алгоритм для предотвращения заболеваний сердца, который учитывает влияние социальных факторов и поддерживает внедрение разработанных Эстонским геннымфондом генных тестов в ежедневную практику.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в то время, когда доля искусственного интеллекта растет как в медицине, так и в обществе в целом, необходимо лучше понимать влияние ИИ.

«Искусственный интеллект создает возможности выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и поддерживает врачей при вынесении непростых решений о лечении, но одна из ключевых проблем искусственного интеллекта — это прозрачность принятия этих решений. Прозрачная среда развития позволяет Эстонии быть ориентиром в том, ка кнадежно обучать решения ИИ», - сказал Кийк.

«Мне отрадно, что Эстония как э-государство вновь стоит в первых рядах, поскольку надежность искусственного интеллекта сверхважна как для врачей, так и для всего общества».

По словам венгерского министра инноваций и технологий Ласло Пальковича, у Венгрии богатый опыт в данных и их анализе, на котором строится принятиерешений в сфере здравоохранения.

«В последние годы в нашей стране в целом весьма заметно вкладывают в еще более эффективное использование возможностей искусственного интеллекта», - сказал министр.

«Я убежден, чтов сотрудничестве стран, научных учреждений и предприятий, Эстония и Венгрия смогут создать решения, которые будут как полезны для наших жителей, так они же и будут демонстрировать надежность использования технологий для всего остального мира».

По словам руководителя Guardtime Eesti Айна Аавиксоо, недавно Европейская Комиссия заявила о своих ожиданиях по части требований об использовании искусственного интеллекта в критически важных сферах, поэтому тема весьма актуальна.

«Решение в вопросе кибер-безопасности Guardtime позволяет создать безопасную и прозрачную тестовую среду, в которой любой может тестировать свои ИИ-приложения», - сказал Аавиксоо и добавил, что эстонско-венгерская разработка платформы развития надежного искусственного интеллекта уже вызвала большой интерес как Всемирной организации здравоохранения, так и Европейской Комиссии, а также многих государств и крупных глобальных предприятий.

Декан факультета инфотехнологий Таллиннского Технического Университета профессор Герт Ерван отметил, что университет вкладывает как в развитие новых технологий, так и исследует то, как уживаются вместе люди и машины.

«Нас — ученых — интересует, как развивать глубину искусственного интеллекта так, чтобы люди принимали бы его и получали бы от этого пользу как в сфере здравоохранения, так и в других областях. Использование искусственного интеллекта в медицине не является чем-то новым, но вопросом остается факто рнадежности, что и увязывается с применяемостью новых знаний».

Как отмечает ректор Университета Земмельвайса Бела Меркели, это учебное заведение, отмечающее свое 250-летие, получило международное признание как центр медицинского образования, научных исследований и инноваций.

«У университета ведущая роль в Венгрии в развитии сферы э-здоровья и искусственного интеллекта. Я убежден, что эстонско-венгерское сотрудничество даст импульс дальнейшим общеевропейским начинаниям», - сказал ректор Меркели.

Помимо Таллиннского Технического Университета и Guardtime, в рамках этого начинания стартовало обсуждение проектов сотрудничества с Клиникой Тартуского Университета, Институтом развития здоровья, Северо-Эстонской региональной больницей и Ида-Таллинской Центральной больницей, чтобы применять искусственный интеллект для решения разных вопросов здравоохранения.

«Цель заключается в том, чтобы предложить в Эстонии развитие надежного искусственного интеллекта и возможности его применения всем, кто этого пожелает», - добавил Аавиксоо.

Компания Guardtime, основанная в Эстонии, является крупнейшим в мире разработчиком решений кибер-безопасности на основе блокчейн-технологии KSI, которая позволяет сразу же распознать сделанные изменения в различных цифровых данных и смарт-устройствах, что обеспечивает надежные и прозрачные решения для всех сфер э-среды. Технология Guardtime интегрирована во многие используемые в Эстонииэ-услуги, как, например, Riigi Teataja, бизнес-регистр ит.д. Также предприятие сотрудничает с правительствами разных стран и именитыми международными организациями — такими как технологический концерн Ericsson, например.



