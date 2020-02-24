ВИДЕО: Полиция РФ задержала живущего в Эстонии активиста по подозрению в покупке наркотиков и он признался

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Дата публикации: Сегодня, 09:02 Просмотрено: 74

В субботу российская полиция задержала в Екатеринбурге обладающего эстонским видом на жительство активиста Александра Литреева, у которого полиция нашла таблетки экстази, передает портал Znak.



Фото: Activatica, Twitter

Литреев приехал в Екатеринбург для встречи с девушкой, с которой познакомился в Instagram. Вместе они поехали за закладкой, уточняет издание. На обратном пути его задержали, поскольку у полиции была информация, что он перевозит наркотики.

По данным e1.ru, у Литреева обнаружили две «таблетками MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма. При обыске таблетки нашли в носке на правой ноге IT-специалиста», — пишет портал.

Литреева подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК («Незаконный оборот наркотиков»). Наказание составляет до трех лет тюрьмы.

Адвокат Литреева Алексей Бушмаков сказал «Интерфаксу», что его клиент признал себя виновным и раскаивается.





На суде мужчина признал свою вину в покупке психоактивных веществ. Поскольку Литреев не зарегистрирован в России и имеет вид на жительство в Эстонии, то суд удовлетворил ходатайство оставить его в СИЗО до 22 апреля.

Адвокат Бушмаков заявил, что они будут обжаловать решение. «Отсутствие регистрации на территории России не является основанием для заключения под стражу», - сказал он.

Литреев — бывший активист Фонда борьбы с коррупцией и создатель проекта «Красная кнопка», который позволяет оперативно оповещать правозащитные организации о собственном задержании на митингах.

Литреев также известен как создатель проекта «Русский слон» — базы данных о силовиках, которые, превышая полномочия, избивали людей на митингах.







