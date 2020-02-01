Когда в Нарве приведут в порядок тротуар по улице Сепа, находящийся в безобразном состоянии?

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Уважаемая редакция! Хотелось бы обратить внимание властей Нарвы на то, что тротуар по ул. Сепа находится в безобразном состоянии, можно даже сказать, что его и вовсе нет. Читала в вашей газете, что в этом году городские власти планируют ремонтировать тротуары по городу, пишет нарвитянка Зинаида Александровна, задавая ключевой вопрос: будет ли ул. Сепа отремонтирована в этом году?

Фото: Пока до конца не ясно, в каком году тротуар на ул. Сепа дождется своего ремонта. Софья Боборенко

Вопрос о планах реновации данного тротуара рассматривался на заседании комиссии по городскому хозяйству при горсобрании (председатель комиссии – депутат А. Мяги). Член комиссии Тамара Гордеева поинтересовалась у представителей Департамента городского хозяйства, внесен ли данный тротуар в список тротуаров, подлежащих ремонту в этом году.

Руководитель коммунального отдела департамента Татьяна Леннук пояснила, что список ещё не составлен, однако в отношении улицы Сепа можно сразу сказать: ее ремонта в этом году не будет.

Т. Леннук:

- Улица Сепа включена в проект по реновации уличного освещения, которым в настоящий момент занимается Департамент развития и экономики. Неразумно было бы сначала положить новый асфальт, а потом его вскрывать в ходе работ по проекту.

Директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя рассказал, что в настоящий момент идут работы по проектированию уличного освещения, после 4 апреля будет объявлен конкурс госпоставки. Планируется, что работы по реновации уличного освещения будут проводиться с мая 2020 по июнь 2021 года.

Если покрытие тротуара по ул. Сепа будет вскрыто по проекту, то и восстанавливать его будут в рамках этого же проекта. Если же там не потребуется поднимать тротуар, то его ремонтом займется уже Департамент городского хозяйства после завершения всех работ по реновации уличного освещения. В худшем случае ул. Сепа будет отремонтирована в 2022 году.

Софья Боборенко