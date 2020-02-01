Расширившийся нарвский магазин Zoomaailm: Ядовитый скорпион дома? Почему бы и нет!

Дата публикации: Вчера, 11:27 Просмотрено: 491

Посетителей магазина Zoomaailm в Нарве 14 февраля встречали шарами и угощением. Однако, таким образом магазин желал отпраздновать, в первую очередь, не День друзей (хотя каждый клиент – это настоящий друг!), а долгожданное расширение своей площади.

Магазин Zoomaailm в Нарве (ул. Пушкина, 19) работает с декабря 2001 года. Он хорошо знаком владельцам домашних животных и рыболовам, так как предлагает самый широкий ассортимент качественных зоотоваров и товаров для рыбалки. Игорь Лекарев, собственник магазина, вспоминает, что первые планы расширения площади появились ещё в 2012 году.

Игорь Лекарев: – У нас появилась мысль использовать принадлежащий нам подвал здания, устроить там отдел аквариумистики. Однако этот план столкнулся с техническими трудностями, и от него пришлось отказаться. В 2017 году стало известно, что соседнее помещение освобождается, и наша фирма сразу же выкупила его. Работы по проектированию, расширению и получению разрешения на деятельность заняли ещё три года. Но теперь мы с гордостью приглашаем покупателей в новые, просторные и красивые помещения, где наш товар представлен в ещё большем ассортименте.

По словам владельца, увеличение площади магазина почти в два раза потребовало значительных инвестиционных вложений и административных усилий, но дало возможность создать в этом магазине один из самых просторных отделов аквариумистики и террариумистики в Ида-Вирумаа, а также впечатляющий отдел товаров для любителей рыбалки и профессиональных рыбаков. Магазин оснащен новой системой вентиляции и противопожарной безопасности, а также подъемником для инвалидов-колясочников.

Питон или хамелеон?

В последнее время набирают популярность экзотические домашние животные, такие как скорпионы, змеи, хамелеоны, ящерицы, богомолы, муравьи. Для каждого из этих видов нужно создать особые условия, учесть их нужды и потребности. Приятно будет и глазу, если вольер для домашнего питомца будет соответствовать интерьеру.

Продавец Оксана, работающая со дня открытия магазина в 2001 году, отмечает, что, хотя среди нарвитян самыми популярными домашними любимцами остаются собаки, кошки и рыбки, все больше людей заводят не совсем традиционных питомцев. Так, например, большой популярностью пользуются муравьи. За относительно небольшие деньги (муравьи и все необходимое для обустройства муравейника можно приобрести за сотню-другую евро) люди получают возможность на протяжении многих лет следить за жизнью насекомых, своими глазами видеть, как они охотятся, как ухаживают за своей королевой, как распределяются роли внутри семьи.

Можно, заводя любимца, и пощекотать себе нервы – приобрести ядовитого скорпиона или питона, хотя небольшие ящерицы и хамелеоны все же пользуются большей популярностью. Продаваемые экзотические животные поступают в магазин со специальных ферм для их выращивания из Чехии и Германии. Продавать животных, пойманных в естественной среде обитания, запрещено.

В Zoomaailm можно приобрести также и специальный корм для таких необычных питомцев – замороженных цыплят и мышей, живых сверчков и тараканов.

На экскурсию – в зоомагазин

Выделение специального помещения для жителей терриариумов делает возможным и проведение экскурсий для детских садов и школ. Сотрудник магазина покажет животных и немного расскажет о каждом из них и о том, как их нужно содержать в домашних условиях. Для экскурсии нужно предварительно созвониться с работниками магазина по тел. 433 33 95 и зарезервировать время визита.



Рыбак рыбака видит издалека

Рыболовный отдел магазина Zoomaailm рассчитан на широкий круг рыболовов. Огромный выбор рыболовных товаров способен удовлетворить как начинающего любителя, так и самого требовательного эксперта со стажем. Одних только блесен, воблеров и вертушек всех видов и вариантов представлено на десятке раздвижных стеллажей. Товар привозят из Европы, Китая, Японии, США. Среди продаваемых марок – такие широко известные как Mepps, Shimano, Daiwa, Owner, Bluefox и многие другие.

Не только товар, но и совет

Магазин Zoomaailm предлагает клиентам также огромный выбор товаров для собак, кошек, птиц и грызунов. По очень хорошим ценам здесь можно приобрести для собак и кошек сухие корма суперпремиум класса Eukanuba, Royal canin и Taste of the Wild от американского производителя. В продаже также – большой выбор аксессуаров для разных животных от компании Trixie, Ferplast, Hagen и прочих известных брендов. Особым предметом гордости магазина является выбор и разнообразие аквариумных рыб и растений.

Будучи эксклюзивным дистрибьютором фирмы Juwel, Zoomaailm имеет весь ассортимент аквариумов любых цветов и размеров. В магазине Zoomaailm можно приобрести все необходимое для домашнего питомца от «А» до «Я». Продавцы-консультанты всегда готовы помочь клиентам с выбором подходящих товаров, но также с удовольствием ответят на вопросы по кормлению, содержанию, уходу за животными.



Продавец Оксана, работающая в этом магазине почти 20 лет, уверена, что клиент получит полноценную консультацию: – Конечно, наши сотрудники всегда дадут бесплатную консультацию клиентам, которые только выбирают для себя хвостатого или водоплавающего друга. Когда люди желают, например, взять кошку или кота, то мы всегда советуем приобретать много игрушек, чтобы животное было занято и не портило мебель в доме или не проявляло агрессию из-за нехватки внимания. Если животное уже живет в доме, то мы интересуемся тем, каков у него характер, каковы его предпочтения и привычки.

Одна из старейших сотрудников, Ольга, является профессиональным заводчиком собак, имеет богатый опыт содержания домашних питомцев и может дать профессиональный совет по ряду возникающих у клиентов вопросов. Коллектив магазина объединяет любовь к домашним животным и желание сделать их жизнь полноценной и здоровой. Клиенты всегда могут привести своего любимца в магазин, чтобы померить одежду или ошейник.

Leigiv OÜ – семейная фирма, основанная в 1993 году. Сейчас фирма насчитывает шесть магазинов по Эстонии – три в Таллинне, и по одному в Тарту, Пярну и Нарве. В 2015 году для фирмы Leigiv начался новый этап развития – строительство современного склада с офисными помещениями и большим выставочным залом. Огромная площадь и большие запасы товара позволяют удовлетворить потребности клиентов в больших заказах. Примечательно, что история бизнеса началась с детского увлечения основателя компании Игоря Лекарева рыбалкой и аквариумистикой. Все началось с маленького стенда на Центральном рынке в Таллинне, где Игорь, будучи еще подростком, продавал аквариумных рыбок, которых сам разводил в своей квартире. С тех пор компания выросла и превратилась в крупнейшего оптового поставщика товаров для животных и рыбалки.





Магазин Zoomaailm часто проводит рекламные кампании, предлагая скидку на тот или иной вид товара. Покупатели с картой клиента имеют постоянную скидку до 10%. Среди своих клиентов магазин распространяет тематические рассылки о скидках, новинках и рекламных кампаниях. Полезную информацию также можно найти на сайте магазина www.zoomaailm.ee или на страничке магазина в Фейсбуке www.facebook.com/Zoomaailm.





Высокое качество товара и доступные цены – вот главные критерии формирования ассортимента наших магазинов.



Добро пожаловать в Zoomaailm!



www.zoomaailm.ee

















