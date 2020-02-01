Финны хотят создать особую экономическую зону с Петербургом и Ленобластью

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Дата публикации: Вчера, 09:52 Просмотрено: 550

Чиновники и представители политических властей городов Юго-Восточной Финляндии в пятницу вели переговоры с представителями города Санкт-Петербург, сообщает финский новостной портал Yle.



Мэр Савонлинна предлагает создать особую экономическую зону Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мэр города Янне Лайне считает, что создание особой экономической зоны облегчило бы передвижение людей, капитала и услуг. На практике Лайне предлагает начать осуществление проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого можно было бы создать особую экономическую зону.

Чиновники и представители политических властей городов Юго-Восточной Финляндии и провинции Южное Саво в пятницу провели переговоры с властями Санкт-Петербурга. В переговорах участвовали представители пяти финских городов – Савонлинна, Иматра, Коувола, Лаппеенранта и Миккели.

Проект может получить финансирование от ЕС. ЕС выделит в рамках программы приграничного сотрудничества ENI около 70-80 млн евро.







