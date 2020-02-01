Салон дизайна интерьеров Vipex представляет: тренды 2020 года в мире керамической плитки

Дата публикации: Сегодня, 16:28 Просмотрено: 74

Фирме Vipex будет тридцать лет в этом году. Все началось в то время, когда Эстония вновь обрела независимость, и появилось много новых возможностей для предпринимательства. Vipex начал импортировать сантехнику и керамическую плитку для строительных компаний. Сейчас Vipex занимается как проектами, так и розничной торговлей. Многие клиенты приходят в салон со своим собственным дизайнером интерьера, но если у них нет собственного дизайнера интерьера, продавцы хорошо знают свое дело в этой области.



Художественная коллекция Apavisa Fire , где ржавые пластины представляют индустриальную среду, смешанную с декоративными пятнами масляной краски.

Салон дизайна интерьеров Vipex, с тридцатилетний историей - это оптимистичный, очень социальный, предприимчевый, разнообразный и терпимый стиль.

Почему в начале были итальянские производители ?

Если хороший кофе из Колумбии, а лучший сыр - из Нидерландов, то Италия находилась на первом месте по производству керамической плитки, где постоянно появлялись новые технологии. В начале этого столетия произошло рождение технологии , которая достигла уровня, когда человеку почти невозможно отличить искусственный камень от натурального.

Теперь, 20 лет спустя, появилась новая тенденция: керамическая плитка становится все больше и больше. Технологические достижения зашли так далеко, что листы размером 160 x 320 сантиметров не являются проблемой. Почему большие размеры так важны? Эти плитки настолько тонкие (5,5 - 6,5 см), что их можно использовать в качестве «обоев», покрывая старую поверхность новой, не удаляя старую. А при точной установке вы получаете бесшовную эстетическую поверхность. Более того, большой лист выглядит стильно и элегантно.

Коллекция итальянского бренда Alfalux Canova - это захватывающий образец внутренней архитектуры, который дает новую интерпретацию мрамору и создает впечатляющее пространство с серым и бежевым рельефом и прожилками.

Исполинский мрамор с бороздками и прожилками

Мраморные узоры особенно хороши на больших плитах. Таинственная красота натурального мрамора вдохновила производителей на поиск новых фактур и цветов для оформления интерьеров печатными плитами под мрамор.

Хорошим примером является итальянский бренд Alfalux, который выпустил исполинский мрамор. Alfalux является флагманом Vipex, сильным игроком и отличным примером для своих конкурентов в стране и за рубежом.



Vipex представляет: тенденции на 2020 год

Качественная имитация на керамической плитке, которая может ввести в заблуждение даже профессионала, особенно актуальна в этом году. Выбор материалов становится все более разнообразным.

Apavisa Porcelanico South отличаются от исторического варианта, как день и ночь.



Изобрели множество решений: плитка, которая выглядит как половая доска, или ржавчина, или кожа, структура которой при нанесении на плитку создает приятное ощущение тепла. Печатные плиты заставили отступить натуральный бетон, известную терракоту и натуральный камнь. Так же их легче устанавливать, они дешевле, легко очищаютс и более экологичны. Такие плиты могут покрывать многие пространства и сочетать в себе хорошие качества : натуральный материал, восхитительный внешний вид и долговечность.







Коллекция Apavisa Punto Croce состоящая из шестиугольных крестообразных пластин.

В мире керамической плитки нелегко придумать новый и необычный дизайн, однако все производители всегда стремятся создать что-то уникальное. Хорошим примером является партнер Vipex Apavisa Porcelanico, испанский производитель, который может каждый год удивлять чем-то особенным.

Хотя тенденции в оформлении интерьера меняются не так быстро, как в мире одежды, темп довольно высокий.

В мире истории керамической плитки исчезает скромность. Цвета, красочные узоры, декоративно-прикладное искусство, геометрия. Последнее слово в производстве это плиты, которые делают полы и стены креативным холстом. Модные тенденции особенно важны.

Девиз Apavisa Porcelanico - это повторное использование и изобретение. Они объединили старое значение с инновационным и мятежным духом, холодными и теплыми тонами с характерной текстурой.

Хорошее качество и разумная цена

Для шоу-рума Vipex характерно постоянное добавление брендов и запуск новых, что исключает диктовку одного производителя. Мы имеем продукцию более чем 40 различных европейских фабрик и являемся эксклюзивным представителем большинства брендов в Эстонии. Интерьер салона характеризуется тесным сотрудничеством со своим клиентом. Как профессионал в своей области, следящий за трендами, Vipex всегда готов дать совет, основанный на индивидуальности и пожеланиях клиента. Конечный результат должен быть идеальным решением.



www.vipex.ee



Адрес: Kriidi tn., 10, Tallinn

Tel.: +3726201000

e-mail: info@vipex.ee



























