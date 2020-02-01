Речь президента: в унижении детьми учителей виновата и неконструктивная критика в соцсетях

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Читайте речь президента ЭР Керсти Кальюлайд на церемонии вручения наград "Эстония благодарит 2020"!

Фото: Канцелярия президента Республики





Дорогие друзья! Недавно мы отметили 100-летие со дня рождения нашего великого писателя Яана Кросса. По этому случаю в Эстонском драматическом театре была поставлена пьеса, в начале которой автор словами главного героя обращается к нам со следующими словами:

«Если ты действительно хочешь что-то сделать в этом мире, начинай сразу. Не в следующий, а в тот самый момент, когда появляется желание. Даже посреди ночи. Сейчас. Сразу. Неважно, каким образом, но начинай. Все начатое завтра реализуется только после твоей смерти».

Не обязательно находиться в зрительном зале, чтобы представить хитроватый, живой взгляд опытного мастера. Действительно, это позиция играющего ребенка, которому время дает именно здесь и сейчас тысячи возможностей. Который не беспокоится об ускользающем времени, а управляет им. Любопытствует и пробует, радуется удачам, иногда плачет и пытается снова, если сразу не получилось.

Счастливы те, кто несет в себе такое отношение к жизни.

Это люди, для которых невыносима мысль о том, чтобы отложить начало чего-то, которые идут вперед и берут на себя ответственность за перемены, если считают их необходимыми. Которые, возможно, и спотыкаются о препятствия, но поднимаются и продолжают. И в итоге знают, что сделали все возможное, не остались равнодушными, не знавшими ни побед, ни поражений.

Дорогие кавалеры знаков отличия, вы – именно такие люди.

Которые, живя третье, четвертое, а некоторые и девятое десятилетие, правильно распорядились своим временем. Потому что и те, чьи достижения измеряются десятыми долями секунды, и те, чьи творения требуют многих лет, готовились к этому все предшествующие годы. Своими достижениями вы сделали Эстонию заметнее на карте мира и лучше изнутри.

И, конечно, не только вы. Вместе с вами эта награда принадлежит вашим общинам и всем, кто был с вами на этом пути, – учителям, руководителям, коллегам, друзьям, критикам, вашим семьям.

Благодарность тоже из разряда того, что никогда не надо откладывать на завтра. Мы часто любим говорить о себе, что мы скупы на благодарность. Что нам проще посетовать на что-то или предъявить упрек, который начинается с «да, но…». Но не принижаем ли мы себя этим, не замечая более важного?

Благодарность выражается в переданном после концерта на сцену букете, в публике, встающей в едином порыве в конце представления или на финише спортивного соревнования.

Но благодарность – это и слезы в глазах того, кто получил облегчение.

Признательный кивок читателя или прояснившийся взгляд ученика, справившегося с трудным заданием.

С радостью приходящий на работу коллега, хороший урожай или похвала из разряда «таких вкусных пирожков больше нигде не найдешь!».

Видите – вместе с вами сейчас здесь миллионы моментов благодарности!

Эстония благодарит вас. И я рада передать вам эту благодарность.

Именно передать. Потому что кто-то где-то почувствовал – то, что вы делаете, настолько важно, что хочется рассказать об этом всему нашему народу.

Может, именно сейчас, в 2020 году выражение благодарности и признание соратников даже важнее, чем было когда-либо ранее. В нынешнее время каждый, кто выходит за пределы своего дома, чтобы чем-то поделиться с остальными, взять на себя инициативу, возразить против чего-то или постараться что-то отстоять, знает, что он рискует стать объектом критики, которую он на самом деле не заслужил.

Мы надеялись прийти к тому, чтобы все люди понимали – происходящее на просторах интернета должно подчиняться тем же правилам, по которым идет так называемая реальная жизнь. Рано или поздно люди должны были понять, что сказанное в комментариях не отличается от сказанного встреченному на улице человеку, хотя такое высказывание кажется легче, чем сказанное в реальной жизни.

На самом деле мы и не знаем, почему случилось так, что сначала стиль комментария в интернете стал использоваться в некоторых веб-изданиях. Затем он появился в высказываниях политиков: на радио, на пресс-конференциях правительства или в зале Рийгикогу. А это, опять же, дает смелость принижать каждого.

Скажем здесь и о расхожем мнении, что именно человек, живущий, так сказать, за счет налогоплательщика, будь то учитель, социальный работник или полицейский, должен иметь толстую шкуру носорога, чтобы выдерживать критику налогоплательщика как своего клиента. Да, критику следует принимать, но только пока она остается конструктивной. Неконструктивная критика укрепляется и попадает из социальных сетей через политику в наши дома, а оттуда дети несут ее в школу. В последнее время мы много читали о том, что наши дети, которые являются отражением нашего общества, не сомневаются в своем поведении, унижая и обижая учителя, издеваясь над ним.

Это меня очень беспокоит. Почему мы так поступаем друг с другом? Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить благодарность. Чтобы высказать признание. Почувствовать радость. Чтобы у всех собравшихся возникло теплое чувство – кто-то из тех, кому я помог, кому улучшил настроение, утолил боль, помнит об этом.

Такова и есть наша настоящая Эстония. Пусть сегодняшнее событие останется с нами на весь год. Станет напоминанием о том, что мы, на самом деле, все же хорошие. Заботимся друг о друге, желаем друг другу добра.

Такова настоящая Эстония. В повседневной жизни кажется, что она остается в тени нашей темной стороны. Но это не так. Я действительно хочу, чтобы сегодняшний праздничный день изменил что-то в будущем.

У нас в Эстонии очень много того, за что быть благодарными. Благодарными кому-то. Нам очень повезло, что есть такие люди, благодаря которым мы добились столь немалых успехов в течение последних 30 лет. Особенно нам повезло, что пока большинство из нас мчится вперед, где-то есть те, кто ждет отставших и отчаявшихся в этой сумасшедшей гонке последних трех десятилетий. Те, кто не забывал о слабых в нашем обществе и тогда, когда элита болела культом успеха в тяжелой форме, не желая видеть, что социальное развитие Эстонии, формирование эмпатического государства значительно отстает по сравнению с развитием экономическим.

Те, кто хотел, преодолевал стену непонимания и помогал. Пока мы все не заметили: надо помогать, потому что, проносясь мимо несчастья или просто грусти других, ты сам не можешь быть совершенно счастливым.

И именно по этой причине я верю, что сегодня посвященный благодарности день имеет особенное значение в канун дня рождения нашего государства. Так же как помогающие не отступали до тех пор, пока обществу не стал понятен смысл их действий. Надеюсь, не переведутся и те, кто благодарит, замечает и выражает признание.

И что особенно хорошо – лучшее признание состоит в том, что общество выражает признание длительной работы обеспеченным на будущее надежным ресурсом. К счастью, случалось и так. Но ожидать этого момента всегда легче, чувствуя благодарность тех, кто не может повлиять на выделение бюджета.

Поэтому я благодарю вас. Здесь и сейчас, и поверьте, очень часто вечером, по дороге с работы домой я думаю о тех людях, которые делают жизнь в Эстонии достойной. Достойной для детей с особыми потребностями или одиноких пенсионеров. Интересной для любителей культуры и развлечений. И, конечно, о тех, кто дает возможность многим людям в Эстонии зарабатывать на хлеб насущный в хороших условиях и с постоянно растущей зарплатой. А также о тех, кто учит наших детей в школах. И так далее.

Да, так и есть, чувство благодарности к своему народу – это то, что украшает рабочие дни Президента Эстонии. Спасибо вам, что вы так часто даете возможность испытать такое чувство!