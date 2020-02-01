Молочное предприятие Tere выплатило кредиторам свыше 3 млн евро в рамках программы санации

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Предприятие Tere AS сделало первые выплаты по программе санации на сумму свыше 3 млн евро. Объем требований составляет более 47 млн евро.

«Мы приступили к реализации утвержденную прошлым летом программу санации, и на сегодняшний день первые выплаты уже сделаны. Следующие платежи по графику намечены на 2021-й год», - сказал председатель правления Tere AS и AS Farmi Piimatööstus Юло Кивине.

«В утвержденную Харьюским уездным судом программу санации включены все требования кредиторов, что позволяет обеспечить дальнейшую деятельность предприятия и дает кредиторам гарантии, что их требования будут удовлетворены. Соблюдение программы санации обеспечивает Tere стабильную экономическую деятельность и устойчивое развитие, так что благодаря этому мы сможем полностью сосредоточиться на основной деятельности».

«В Эстонии и в соседних странах наблюдается большая конкуренция как на рынке сырья, так и на рынке готовой продукции, что усложняет работу молочного производства», - сказал Юло Кивине.

«Для нас очень важно иметь устойчивый бизнес и естественное развитие. Мы планируем проводить инвестиции таким образом, чтобы в будущем увеличить объем экспорта в два раза. Учитывая размер эстонского государства, Tere и Farmi Piimatööstus могут стать крупным игроком во всем регионе».

«Молочная промышленность и сельскохозяйственная отрасль в целом тесно связаны с производством сырья, поэтому от положения дел в молочной сфере зависят очень многие партнеры», - сказал Юло Кивине.

«На данный момент мы ежедневно получаем со ста различных ферм в Эстонии свыше 500 тонн сырого молока, что составляет примерно четверть от производимого в стране объема. Закупочные цены у Tere и Farmi Piimatööstus одни из самых высоких в регионе, что показывает серьезность нашего намерения создать прочное и долгосрочное партнерство с фермерами. Для того, чтобы полностью выполнить программу санации, мы должны постоянно развиваться и упорно трудиться на протяжении долгого времени. Мы к этому готовы», - отметил Кивине.



