Водителей Bolt в Эстонии ждет массовая проверка

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Bolt в Эстонии начнет проверять транспортные карты использующих их платформу водителей, чтобы лучше подготовиться к вступающим в силу во второй половине года изменениям в Законе об общественном транспорте, пишет rus.postimees.ee.

Bolt постепенно начнет проверять карты транспортного средства, первыми пройдут проверку новые водители, которые присоединяются к приложению, говорится в пресс-релизе компании.

«Для нас важно ответственно работать в каждом государстве. Мы активно общаемся с Министерством экономики и коммуникации, чтобы выяснить, какая цель изменения закона и как это повлияет на нас. Поскольку изменения закона значительно увеличат количество обязательств Bolt, мы хотим как можно лучше к этому подготовиться», - комментирует руководитель Bolt Eesti Алексей Колесников.

Поскольку сейчас проверка транспортных карт осуществляется вручную, Bolt начнет сначала с проверки новых водителей. В то же время предприятие приступает к созданию технического решения, которое позволит автоматически проверять карты уже зарегистрированных водителей. При необходимости Bolt поможет своим водителям ходатайствовать о получении транспортной карты.

Транспортные карты выдает местное самоуправление. Подробнее о ходатайстве можно узнать, например, на сайте Таллиннской горуправы.



