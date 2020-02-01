Сдать декларацию о доходах в Нарве можно практически без очереди

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Бюро обслуживания Налогово-Таможенного департамента (НДТ) начали принимать декларации о доходах на бумаге с понедельника, 17 февраля. С 15 февраля декларации можно подавать и в электронном виде.

Фото: В нарвском бюро НДТ больших очередей не наблюдается. Софья Боборенко

Портал rus.delfi.ee в понедельник, 17 февраля, сообщал, что в Таллиннском бюро департамента наблюдаются очереди из желающих сдать декларации. Время ожидания в столичном бюро в понедельник составляло около трех часов.

Ваш корреспондент посетила во вторник, 18 февраля, Нарвское бюро НДТ во второй половине дня и особого наплыва посетителей не заметила. В зале работало четыре специалиста, консультирующих нарвитян, в очереди находилось не более двух человек.

- В день у нас бывает около 200 посетителей, работает максимально возможное число сотрудников – шесть человек. Время ожидания для клиентов в нашем бюро небольшое, мы успеваем обслуживать всех пришедших. Беспокоиться о том, что кто-то не успеет подать декларацию, не стоит, переплаченные деньги тоже вернутся всем, - сказала представитель нарвского бюро НДТ.

Сроки декларирования доходов за 2019 год в этом году продлены на месяц - до 30 апреля.

Первые выплаты по возврату подоходного налога начнутся 26 февраля тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, для подавших декларации на бумаге - с 19 марта.

Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога истекает 1 октября.

По оценке Налогово-таможенного департамента, возврат подоходного налога в этом году получат свыше 500 000 человек, а примерно 70 000 человек должны будут доплатить налоги в период до 1 октября.

По состоянию на утро понедельника декларацию о доходах подали 330 000 человек.

Наша справка:

В этом году при представлении декларации о доходах возвращаемый подоходный налог можно также пожертвовать на благотворительные цели.

Софья Боборенко



