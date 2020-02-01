Жительница Челябинская отправила Путину свою прибавку к пенсии - 1 рубль

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Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину в Кремль свою январскую прибавку к пенсии, которая после индексации на 6,6 процента увеличилась на 1 рубль и 10 копеек, сообщает newsru.com.

"В январе была индексация на 6,6 процента, она должна была идти на всю сумму пенсии, а сделали, как в прошлом году, на какой-то минимум. Я учитель, у меня и так маленькая пенсия, самая низкая, я получила 1 рубль и 10 копеек, это просто оскорбительно! Я сейчас 81 рубль заплатила, чтобы отправить в Кремль этот рубль с "благодарностью"", - рассказала женщина порталу 74.ru.

По словам Карпени, она 33 года отработала преподавателем английского языка, а в итоге ей начислили пенсию 7200 рублей. За несколько лет выплата подросла, в декабре она составляла 9224 рубля, а в этом году стала 9225 рублей.

"Со всех каналов только и слышно, что денег в стране море, благосостояние повышается. О каком повышении благосостояния речь идет? В том году такая же история была, пока люди не начали отправлять деньги в Кремль, ничего не пересчитали, а когда пересчитали, там оказалось по 600, по 700 рублей, но это же на целый год. А в следующем году 50 копеек добавят?", - задала она риторический вопрос. Портал направил запрос по поводу этой ситуации в отделение Пенсионного фонда Челябинской области.



