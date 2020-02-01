Скоростные ограничения для электросамокатов могут вступить в силу с июля этого года

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Скоростные ограничения для электросамокатов могут вступить в силу с июля 2020 года, сообщает BNS со ссылкой на rus.err.ee.

Фото: pexels.com

Разработанные Министерством экономики и коммуникаций поправки в Закон о дорожном движении предусматривают введение максимальной разрешенной скорости и ряд других ограничений для электросамокатов.

Соответствующий законопроект к настоящему моменту направлен на согласование.

"Ставшее популярным прошлым летом движение на электросамокатах привело к необходимости установить четкие правила использования электрических транспортных средств с целью гарантировать безопасность всех участников дорожного движения. Итоги детальных обсуждений составили основу законопроекта, который, по нашей оценке, мог бы вступить в силу с июля текущего года", – сообщил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

После вступления закона в силу основная среда для передвижения на электросамокатах не изменится, то есть на них можно будет и дальше передвигаться по велодорожкам и пешеходным зонам.

Тем не менее, правила станут более конкретными. В законе появится новое понятие "легкое персональное средство передвижения" (kergliikur). Оно будет включать электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды и иные средства передвижения, предназначенные для перевозки стоя одного человека, приводимые в движение электричеством и имеющие максимальную скорость 25 км/ч.

Движение на электросамокатах будет регулироваться законом

В глазах закона человек, использующий легкое персональное средство передвижения, будет считаться водителем, то есть на него будут распространяться все предъявляемые к водителям требования, например, запрет на вождение в нетрезвом виде.

Поправки к закону предусматривают также наличие у таких средств передвижения исправной тормозной системы, устройства для подачи звуковых сигналов (за исключением средств без руля управления), наличия светоотражателей или огней (спереди – белых, сзади – красных, с боков – желтых или белых). Если особенности средства передвижения не допускают установки таких сигнальных огней, то в темное время водитель будет обязан использовать иной источник света. По проезжей части движение без требуемых огней будет запрещено.

При движении по проезжей части к самокатам будут применяться такие же ограничения, как и к велосипедистам: ограничение по возрасту 10 лет с обязательным наличием права на управлением велосипедом. Лица младше 16 лет при движении на электросамокате будут обязаны носить велосипедный защитный шлем. Пересечение проезжей части должно будет происходить со скоростью пешехода.



