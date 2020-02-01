Задолжавшие государству больше 4 млн евро нарвские «титановые» фирмы Пеньковского оказались на грани банкротства

Дата публикации: Сегодня, 11:10 Просмотрено: 201

Вируский уездный суд 25 февраля рассмотрит пакет заявлений банка "Luminor" о признании банкротами четырех фирм, принадлежащих импозантному иностранцу Мирославу Пеньковскому, пишет «Северное побережье». На кону оказалась судьба нескольких расположенных в Нарве технологичных производств, задолжавших только эстонскому государству уже более четырех миллионов евро. При этом в конторе фанатично верят: «Шеф все решит».

По состоянию на сегодняшний день, суммарный долг только по налогам у пяти эстонских фирм Мирослава Пеньковского составляет без малого 4,2 миллиона евро. Предприниматель пока не договорился с Налогово-таможенным департаментом о рассрочке погашения, то есть перспективы туманны.

Сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек. В Эстонской кассе по безработице сообщили, что к ним не поступало оттуда информации о возможных коллективных сокращениях.

В нарвской конторе Пеньковского его заместитель и помощница Диана Бис заверила, что работа на нарвских предприятиях идет в обычном режиме. Более того, все уверены, что так будет и дальше. "Все проблемы будут решены господином Пеньковским, он все для этого делает", - сказала заместитель.

















