Конвейер новостей / Республика / ЭкономикаСмотрите инструкцию на русском: как заполнить декларацию. Налогово-таможенный департамент решил помочь русским разобраться
Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 175
Налогово-таможенный департамент создал видео-инструкцию по заполнению налоговой декларации специально для налогообязанных говорящих по-русски жителей Эстонии.
Переплаченный подоходный налог начнём возвращать начиная с 26 февраля, обещает департамент.
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