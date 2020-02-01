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Конвейер новостей / Республика / ЭкономикаСмотрите инструкцию на русском: как заполнить декларацию. Налогово-таможенный департамент решил помочь русским разобраться

Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 175

Налогово-таможенный департамент создал видео-инструкцию по заполнению налоговой декларации специально для налогообязанных говорящих по-русски жителей Эстонии. 
Переплаченный подоходный налог начнём возвращать начиная с 26 февраля, обещает департамент.
«Как подавать декларацию о доходах». Смотрите!

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