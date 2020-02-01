Подозреваемый в наркоторговле наехал на автомобиле на двух таллиннских сотрудников полиции

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Сегодня утром в Таллинне мужчина совершил наезд на автомобиле на двух полицейских криминального бюро Пыхьяской префектуры. Один из полицейских получил тяжкие повреждения, но его жизнь вне опасности, второй полицейский получил легкие повреждения, сообщила prospekt.ee пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Иллюстративное фото: Delfi

Сегодня утром около 10 часов в Таллинне на парковочной площадке на ул. Кярбери полицейские осуществляли задержание мужчины, в отношении которого было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на автомобиле Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.

Opel скрылся с места происшествия, автомобиль был найден примерно в 11 часов в Маарду. 25-летний мужчина, управлявший автомобилем, пришел в 11.30 в Ида-Харьюское отделение полиции и был задержан. Мужчина ранее неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения закона о дорожном движении.

"Попытки нападения на полицейских при исполнении служебных обязанностей происходят в среднем один раз в неделю, но происшествия с такими тяжкими последствиями случаются редко", – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани. "Полицейские обеспечивают безопасность ценой своей жизни и здоровья, я желаю коллегам быстрого выздоровления!"

По данному происшествию начато уголовное делопроизводство.











