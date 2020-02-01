В Вильянди угнали почти 60-летнюю "Волгу". В хорошем состоянии такой автомобиль может стоить до 20 тысяч евро

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Хотя угонщики обычно прельщаются новыми внедорожниками, в конце прошлой недели их внимание привлекла почти 60-летняя«Волга», сообщает BNS.

Иллюстративное фото.

Ценная машина, изготовленная в 1961 году, была угнана с улицы Якобсона в Вильянди в воскресенье днем. По данным полиции, GAZ21I имеет регистрационный номер 55ZGV.

Порталы продаж автомобилей запрашивают за старую «Волгу» в среднем от 3000 до 6000 евро, но очень хорошо сохранившиеся автомобили продаются и по цене до 20 000 евро.