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Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияВ Вильянди угнали почти 60-летнюю "Волгу". В хорошем состоянии такой автомобиль может стоить до 20 тысяч евро

Дата публикации: Сегодня, 09:47 Просмотрено: 133

Хотя угонщики обычно прельщаются новыми внедорожниками, в конце прошлой недели их внимание привлекла почти 60-летняя«Волга», сообщает BNS.

В Вильянди угнали почти 60-летнюю "Волгу". В хорошем состоянии такой автомобиль может стоить до 20 тысяч евро
Иллюстративное фото. 

Ценная машина, изготовленная в 1961 году, была угнана с улицы Якобсона в Вильянди в воскресенье днем. По данным полиции, GAZ21I имеет регистрационный номер 55ZGV.

Порталы продаж автомобилей запрашивают за старую «Волгу» в среднем от 3000 до 6000 евро, но очень хорошо сохранившиеся автомобили продаются и по цене до 20 000 евро.

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