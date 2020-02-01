Eesti Energia покупает парк ветрогенераторов в Тоотси за 51,5 млн евро

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Организованный Центром управления государственными лесами (RMK) аукцион по продаже недвижимости парка ветрогенераторов в Тоотси Пярнуского уезда выиграло предложение концерна Eesti Energia, которое приобрело объект за 51,5 млн евро, сообщает BNS.

Иллюстративное фото: pexels.com

Второе по величине предложение сделала фирма Utilitas – 12 300 000 евро. Участниками аукциона были предприятия Tuuleenergia OÜ, UAB "Atsinaujinancios energetikos investicijos", Eesti Energia AS и OÜ Utilitas.

Аукцион продолжался три с половиной часа и за это время было сделано в общей сложности 784 предложения.

Парк ветрогенераторов Тоотси находится в волости Вяндра Пярнуского уезда, его площадь составляет 160 гектаров, на которых размещены 40 кадастровых единиц. В Тоотси строится парко ветрогенераторов, призванный помочь Эстонии достигнуть целей использования энергии из восстанавливаемых источников.

В ноябре 2019 года правительство решило дать Министерству окружающей среды распоряжение продать находящийся в его административной сфере ветропарк Тоотси. Главное преимущество продажи перед установкой права на застройку — низкий риск новый судебных споров.

9 декабря 2016 года государство решило передать Eesti Energia объект Тоотси в качестве неденежного платежа. Предприятия обжаловали распоряжение, обратившись в Европейскую комиссию и суд. Правительство 28 апреля 2017 года признало распоряжение недействительным, сообщило Министерство окружающей среды.

27 апреля 2017 года правительство также дало Министерству окружающей среды распоряжение продать ветропарк Тоотси на публичных торгах. AS Eleon, AS Raisner и Tootsi Tuulepark OÜ обратились в этой связи с жалобой в Таллиннский административный суд.

5 ноября 2017 года административный суд в порядке первичной правовой защиты приостановил действие решений совета и правления RMK, касавшихся отчуждения участка в Тоотси путем публичных торгов, и запретил RMK проводить торги по отчуждению объекта в Тоотси до вступления в силу решения суда.

Решения суда, не удовлетворяющие жалобы, вступили в силу 11 июня 2019 года в соответствии с постановлениями госсуда. Суды решили, что RMK имеет право проводить торги в перечисленных в решениях условиях.

В соответствии с тематической планировкой на территории можно построить только парк ветрогенераторов. В соответствии с составленной в 2017 году и вновь утвержденной в 2019 году экспертной оценкой стартовая цена объекта с НСО составляет 12,3 млн евро.