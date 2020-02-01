Дата публикации: Вчера, 17:03 Просмотрено: 96

Предлагаем вам афишу главного андеграундного клуба Ида-Вирумаа на будущий уик-энд.



21 февраля в 22:00 в нарвском арт-клубе Ro-Ro выступит «восходящая звезда симфонического хэви-металла из Финляндии» - группа Silver Bullet.

Билеты: 5€









22 февраля в 21:00 - Die Hard VHS, пост-панк/нью-вэйв коллектив из Риги, с женским вокалом. Нежные мотивы и элегантный саунд!



Билеты: 5€