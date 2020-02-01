Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / Культурная афишаНарвский арт-клуб Ro-Ro приглашает: 21 февраля - финские металлисты Silver Bullet, 22 февраля — латвийский пост-панк Die Hard VHS

Дата публикации: Вчера, 17:03 Просмотрено: 96

Предлагаем вам афишу главного андеграундного клуба Ида-Вирумаа на будущий уик-энд.

21 февраля в 22:00 в нарвском арт-клубе Ro-Ro выступит «восходящая звезда симфонического хэви-металла из Финляндии» - группа Silver Bullet.

Билеты: 5€



22 февраля в 21:00 - Die Hard VHS, пост-панк/нью-вэйв коллектив из Риги, с женским вокалом. Нежные мотивы и элегантный саунд!

Билеты: 5€

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });