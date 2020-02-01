Конвейер новостей / Культурная афишаНарвский арт-клуб Ro-Ro приглашает: 21 февраля - финские металлисты Silver Bullet, 22 февраля — латвийский пост-панк Die Hard VHS
Дата публикации: Вчера, 17:03 Просмотрено: 96
Предлагаем вам афишу главного андеграундного клуба Ида-Вирумаа на будущий уик-энд.
21 февраля в 22:00 в нарвском арт-клубе Ro-Ro выступит «восходящая звезда симфонического хэви-металла из Финляндии» - группа Silver Bullet.
Билеты: 5€
22 февраля в 21:00 - Die Hard VHS, пост-панк/нью-вэйв коллектив из Риги, с женским вокалом. Нежные мотивы и элегантный саунд!
Билеты: 5€