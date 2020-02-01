Может направляться в Нарву. Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Дата публикации: Вчера, 16:14 Просмотрено: 201

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски 13 февраля и до сих пор не вернулся.

Мужчина и раньше уходил из дома по уходу таким образом, но всегда возвращался самостоятельно или с помощью внимательных сограждан. Валерий может "голосовать" или попросить помощи, чтобы добраться в Нарву.

Полицейские искали Валерия в окрестностях Палдиски, но пока нет информации о том, куда мужчина мог направиться. У Валерия нет мобильного телефона.

Его рост 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, темные сапоги, вязаная шапка, при нем был пакет.

Полиция просит всех, кто видел Валерия после 13 февраля, позвонить на номер 112.



