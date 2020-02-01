В прошлом году в Эстонии число убийство было рекордно низким, случаев семейного насилия зарегистрировано на 14 процентов больше, чем в 2018-м

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Согласно обнародованной Министерством юстиции статистике преступности, в 2019 году было зарегистрировано 27 169 преступлений, число преступлений удержалось на одном уровне с 2018 годом. Рекордно низким было число убийств — в 2019 году было убито 23 человека, на пять меньше, чем в 2018-м.

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Преступления против имущества составили большую часть преступлений (38 процентов), но их количество последовательно снижается. В прошлом году было зарегистрировано 10 190 преступлений против имущества, на три процента меньше, чем в позапрошлом году.

«Заметно — на шесть процентов — выросло число зарегистрированных насильственных преступлений, причиной можно назвать растущую информированность общественности о домашнем насилии и рост внимания полиции к этой ранее скрытой проблеме», - сказал министр юстиции Райво Аэг.

В 2019 году было зарегистрировано 4119 случаев семейного насилия, что на 14 процентов больше по сравнению с 2018 годом, выросло также число сообщений об этих преступлениях. Каждое второе насильственное преступление в Эстонии относится к семейному насилию.

«Хорошая новость — то, что число самых тяжких насильственных преступлений продолжало снижаться и вновь было рекордно низким. В результате убийств, по предварительным данным, погибли 23 человека, что на пять человек меньше, чем на год раньше», - сказал министр.

Существенно выросло число киберпреступлений, которых было зарегистрировано 965. Самым типичным киберпреступлением были кражи аккаунтов. Перегрузки компьютерных сетей и прочие подобные действия составили небольшую в количественном отношении (пять процентов), но обладающую значительным эффектом болю киберпреступлений.

По данным исследования виктимности, жертвами преступлений стали пять процентов респондентов. В безопасности в темноте в окрестностях дома себя чувствовали 76 процентов респондентов.

48 процентов преступлений зарегистрировали в Харьюмаа, 14 процентов в Ида-Вирумаа, а 11 процентов в Тартумаа.







