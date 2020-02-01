Конвейер новостей / ПравопорядокВИДЕО: В Нарве прошло праздничное построение полицейских и пограничников. Идаская префектура начала отмечать 102 годовщину ЭР
Дата публикации: Вчера, 11:58 Просмотрено: 159
Серия праздничных построений полицейских в Ида-Вирумаа началась с Нарвы. Мы републикуем запечатлевшее как это происходило видео, выложенное на странице Идаской префектуры в Facebook.
18 февраля в 10 часов префектура проведет мероприятие на центральной площади в Раквере, а в 14 часов - на центральной площади в Йыхви.
Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, вручают благодарственные письма от министерства внутренних дел, служебные награды за 10- и 20-летнюю службу в полиции и новые погоны по случаю присвоения званий. Музыкальное сопровождение обеспечивает оркестр Департамента полиции и погранохраны.
На праздничные построения полицейских и пограничников Северо-Востока приглашают посмотреть всех желающих.