Дата публикации: Вчера, 11:58 Просмотрено: 159

Серия праздничных построений полицейских в Ида-Вирумаа началась с Нарвы. Мы републикуем запечатлевшее как это происходило видео, выложенное на странице Идаской префектуры в Facebook.

18 февраля в 10 часов префектура проведет мероприятие на центральной площади в Раквере, а в 14 часов - на центральной площади в Йыхви.

Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, вручают благодарственные письма от министерства внутренних дел, служебные награды за 10- и 20-летнюю службу в полиции и новые погоны по случаю присвоения званий. Музыкальное сопровождение обеспечивает оркестр Департамента полиции и погранохраны.

На праздничные построения полицейских и пограничников Северо-Востока приглашают посмотреть всех желающих.



