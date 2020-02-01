Cпасатели помогли застрявшей в двигателе автомобиля кошке

Дата публикации: Вчера, 11:25 Просмотрено: 126

В конце прошлой недели спасатели в Вильяндимаа пришли на помощь застрявшей в двигателе автомобиля кошке.



Иллюстративное фото: pexels.com

В 10.25 в воскресенье спасателям поступило сообщение, что на улице Вялья в городе Сууре-Яани в моторном отделении автомобиля застряла кошка, передал BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Спасатели освободили кошку, лапами застрявшую между двигателем и днищем, и передали ее владельцу. Чтобы помочь кошке, спасателям пришлось снять покрытие днища.



