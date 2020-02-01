В Пярнумаа при пожаре погибли два человека. Дымового датчика не было

Дата публикации: Вчера, 15:29 Просмотрено: 148

В субботу при пожаре в деревне Кергу в волости Пыхья-Пярнумаа погибли два человека, информирует BNS.

Сообщение о пожаре в деревне Кергу поступило в центр тревоги в 12.05. На момент звонка из-под крыши деревенского дома шел темный дым. По предварительным данным, в здании могли находиться два человека, сообщил Ляэнеский спасательный центр.

Прибывшие на место первыми в 12.24 спасатели из Ярваканди немедленно приступили к поиску пострадавших и тушению пожара. В 12.30 в здании нашли тело первого погибшего, а в 13.07 второго. Полиция занимается установлением личности погибших. В здании сгорела одна комната, огонь также охватил чердак.

Пожар потушили к 14.40. В здании не обнаружен дымовой датчик. Причины и обстоятельства пожара установит расследование.



