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Конвейер новостей / РегионФОТО: Европейский сыр не пройдет! 1,5 тонны еды из ЕС сожгли на Выборгской таможне

Дата публикации: Вчера, 15:09 Просмотрено: 311

36 партий товаров готовой молочной продукции, которая была изъята у туристов, уничтожены в Ленинградской области, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

ФОТО: Европейский сыр не пройдет! 1,5 тонны еды из ЕС сожгли на Выборгской таможне

По данным Выборгской таможни, общий вес уничтоженного товара составил 1510 килограммов. Вся продукция была изъята у физических лиц при ввозе в Россию и признанных товарами не для личного пользования.

В итоге, в печь отправились сыры, а также масло, йогурты, а также рыбная и мясная продукция.

 

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