Январь 2020 года стал самым теплым в истории человечества

Дата публикации: Вчера, 14:31 Просмотрено: 106

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), январь 2020 года стал самым жарким за 141 год в истории климатологии. Об этом сообщает ABCnews.



Фото: pexels.com

Уточняется, что в прошлом месяце поверхность суши и океана имела рекордную глобальную январскую температуру в -16,6°С.

Также отмечается, что четыре самых теплых января, зафиксированных в климатических записях, произошли с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.

Ранее заместитель генерального директора ЮНЕСКО, доктор наук Владимир Рябинин рассказал, что выброшенное в атмосферу количество углерода приведет к тому, что температура на земном шаре будет неизбежно подниматься, что повлечет за собой подъем уровня мирового океана, повышение его кислотности и усилению действия тепловых волн.



