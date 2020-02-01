МВД: в случае пожара на свалке старых шин в Тарту придется эвакуировать треть города

Дата публикации: Вчера, 14:16 Просмотрено: 96

Министерство внутренних дел настаивает на скорейшей ликвидации свалки старых шин в тартуском районе Раади, поскольку пожар на свалке приведет к чрезвычайной ситуации и вынудит эвакуировать треть населения города, рассказывает BNS со ссылкой на rus.postimees.



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"В случае пожара там возникнет чрезвычайная ситуация с тяжелыми последствиями, которая подвергнет опасности жизнь и здоровье людей и приведет к масштабному экологическому ущербу", - цитирует rus.postimees письмо, направленное министром внутренних дел Мартом Хельме своему коллеге Рене Кокку в Министерство окружающей среды.

Согласно расчетам кризисной комиссии по Южной Эстонии, пожар на свалке в Раади может потребовать эвакуации трети населения Тарту, поскольку выброс отравляющих веществ при горении превысит допустимые нормы от 4 до 3000 раз.

В МВД напомнили, что аналогичный пожар в прошлом году на заводе по переработке шин в литовском городе Алитус потребовал эвакуации больниц, закрытия школ и предприятий, и стал крупнейшей экологической катастрофой в Литве за последние 30 лет.

Срок действия лицензии на утилизацию шин на свалке в Раади истек еще в 2015 году. Свалка несколько раз меняла владельцев, которые не соблюдали максимальный предусмотренный срок складирования шин, составляющий 3 года. В результате там скопилось 13 000 тонн старых шин, а приступить к ликвидации свалки не удается из-за продолжающихся споров о том, кто должен нести за это ответственность. В этом году Министерство окружающей среды планирует выделить средства на ликвидацию примерно одной трети свалки.

В МВД считают, что поскольку до сих пор не удалось найти ответственное предприятие, которое занялось бы утилизацией, или же возможные сроки такой утилизации оказываются слишком длинными, государству необходимо прибегнуть к принудительной исполнительной процедуре, а вопрос с возмещением расходов решить задним числом.



