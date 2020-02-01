Русский театр Эстонии выпустил клип-пародию на главный хит прошлого года - песню Nublu «für Oksana»

Дата публикации: Вчера, 11:26 Просмотрено: 245

Ко Дню друга Русский театр Эстонии на своем YouTube-канале выпустил юмористический клип-пародию на песню знаменитого рэпера Nublu «für Oksana». Версия от Русского театра называется «für Vene teatri sõber». Клип создан при помощи друзей и коллег Русского театра.

Фото: стопкадр из видео

Клип «Für Vene teatri sõber» о любви между русской девушкой и эстонским парнем. При их знакомстве оказалось, что девушка — заядлая театралка и назначила кавалеру свидание в Русском театре. Теперь парню нужно пройти небольшой «квест», чтобы попасть в точку назначения, рассказывает пресс-представитель театра.

«Если у Nublu песня исполняется на двух языках, то мы спели аж на четырех: эстонский, русский, украинский и английский. Мы благодарим всю команду Nublu, а в особенности Gameboy Tetris (Pavel Pi) и продюсера Kaarel Sein, за то, что поддержали нас в этой затее и дали нам все необходимые материалы для создания клипа. Также мы выражаем особую благодарность нашему партнеру Bongo Takso за предоставленный автомобиль и благодарим за помощь в съемках наше театральное кафе Grao», — делится команда авторов ролика.





Автор идеи и продюсер клипа — Александра Андреюк. Текст песни написали Анастасия Доронина, Александра Андреюк, Эдуард Тее, Александр Домовой, Маргус Аликмаа, Екатерина Каскович и Светлана Шушина. За сценарий, постановку, операторскую работу и монтаж отвечал Николай Алхазов. Аранжировка и запись песни — Александр Жеделёв. Графический дизайн — Диана Янсон. Исполнение песни — Эдуард Тее, Александр Домовой, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Анастасия Цубина. В клипе снялись актеры и работники Русского театра Эстонии.











