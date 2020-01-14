Прокуратура передала в суд дело напавших с оружием на центр семейных врачей мужчин

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Прокуратура передала в суд дело мужчин, обвиняемых в том, что прошлой осенью они напали на центр семейных врачей в Пайде, пишет BNS со ссылкой на Järva Teataja.



Фото: Delfi

Прокуратура обвиняет размахивавших оружием в семейном центре мужчин в тяжком нарушении общественного порядка.

«Согласно обвинению, 23-летний Марио и 46-летний Марек 30 октября прошлого года вошли в Пайдеский центр семейных врачей. Один из пьяных мужчин размахивал похожим на оружие предметом, а второй громко заявил, что в сумке бомба и что он также может принести топор, - сказала прокурор Мерике Лугна. - Таким образом мужчины потребовали оказать им медицинскую помощь».

Прокуратура также отмечает, что нетрезвый Марио 7 января этого года выехал в Хаапсалу в кювет на BMW, не имея при этом водительских прав.

Марио ранее привлекался к ответственности за побои, кражу и тяжкое нарушение общественного порядка, а Марек за ограбление и неоднократное вождение в нетрезвом виде. В случае обвинительного приговора их ожидает штраф или тюремный срок до пяти лет.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала, что начало судебного процесса пока не назначено.



