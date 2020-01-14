Соцдемы Кохтла-Ярве: надо уменьшить зарплату председателя горсобрания, а на сэкономленные средства создать народный бюджет

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Фракция соцдемов в Кохтла-Ярвеском горсобрании внесла во второе чтении бюджета города на 2020 года поправки, предусматривающие выделение 45 000 евро на внедрение в городе т. н. инклюзивного, или народного, бюджета, большей частью за счет уменьшения зарплаты председателя горсобрания, сообщают оппозиционеры.



Фото: Delfi

Фракция Социал-демократической партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском городском собрании внесла предложение уменьшить расходы на деятельность горсобрания на 38 000 евро и резервный фонд городской управы на 7 000 евро и направить эти суммы на инклюзивный бюджет, что составило бы 0,1% от объема городского бюджета и было бы первым подобным опытом в Кохтла-Ярве.

По словам председателя фракции Эдуарда Одинца, инклюзивный бюджет является одним из самых распространенных инструментов управления современного демократичного местного самоуправления, дающим гражданам право выбирать начинания и проекты, финансируемые из городского бюджета. Настало время предоставить такую возможность и жителям одного из крупнейших самоуправлений Эстонии – Кохтла-Ярве.

Одновременно фракция социал-демократов представила в производство горсобрания два проекта постановлений городского собрания, изменяющих принципы оплаты труда председателя городского законодательного органа. «Учитывая объемы работы горсобрания, заработная плата его председателя никак не является обоснованной. Учитывая характер и объем работы председателя горсобрания, необходимо перевести оплату его труда на ту же основу, что и у других депутатов, назначив компенсацию за усилия по организации работы городского собрания», - сказал Одинец.

Согласно предложению оппозиционной фракции, зарплата председателя горсобрания уменьшилась бы с нынешних 4 320 евро до двух ставок минимальной оплаты труда, что в этом году означало бы 1 168 евро. Подобное изменение сравняло бы принципы оплаты работы председателя и его заместителей, а также остальных членов горсобрания. Оплата всех депутатов в Кохтла-Ярве связана с минимальной ставкой заработной платы.

Изменения в бюджете будут обсуждаться на февральском заседании городского бюджета, а вопрос оплаты председателя, очевидно, на мартовском.











