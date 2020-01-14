Российский терминал в Силламяэ может поднять на ноги эстонский транзит. Крупнейшая иностранная инвестиция в истории Ида-Вирумаа!

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Российский производитель минеральных удобрений EuroChem («Еврохим») открыл в порту Силламяэ терминал, стоимостью почти 70 миллионов евро, по перевалке аммиака. Благодаря такой крупной иностранной инвестиции железнодорожный транзит в Эстонии увеличится на одну десятую в год.

Фото: silport.ee



BNS рассказывает, что о б этом пишет во вторник rus.postimees, отмечая, что EuroChem рассчитывает, что грузооборот сжиженного аммиака втерминале Силламяэского порта составит до одного миллиона тонн в год. Работу на предприятии получили уже почти полсотни человек.

Терминал в Силламяэ EuroChem Sillamäe AS предназначен для перевалки продукции завода в Кингисеппе, который расположенный в 25 километрах от эстонской границы. Завод имеет проектную мощность 2700 тонн мочевины и аммиака в сутки, а стоимость его строительства оценивается российской компанией в 660 миллионов евро. Как сообщало само предприятие, за три года в него было инвестировано более 900 миллионов долларов, то есть более 820 миллионов евро.

Первый терминал EuroChem Sillamäe AS — дочерняя компания EuroChem Group AG — заработал в порту Силламяэ в конце 2006 года, когда был открыт терминал химической продукции стоимостью 14 миллионов евро.

Председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ говорит, что строительство терминала по перевалке аммиака уже хорошо повлияло на транзитные перевозки государственного предприятия. В минувшем году объем транзитных перевозок по эстонским железным дорогам составил 9,4 миллиона тонн, что на три процента больше, чем в 2018 году.

Из финансового отчета компании следует, что сумма инвестиций EurоСhem в Силламяэ составила 64 миллиона евро. Работавший с лета 2018 года гендиректором силламяэского термина EuroChem Виталий Бахарев ранее также подтвердил, что стоимость строительства верная и затраты составят менее 70 миллионов евро. Теперь же он оставил пост в Силламяэ и начал строительство нового терминала, уже в России. С февраля этого года терминал в Силламяэ возглавил Игорь Фадин, который ранее стоял во главе угольного терминала порта Мууга.

Как подтверждает центр иностранных инвестиций EAS, для Ида-Вирумаа иностранная инвестиция в почти 70 миллионов евро — крупнейшая в истории.







