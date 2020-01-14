Правовая комиссия Рийгикогу обсудит собравшее 1097 подписей коллективное обращение о поднятии останков парома Estonia

Дата публикации: Сегодня, 09:45 Просмотрено: 146

На заседании во вторник правовая комиссия обсудит набравшее 1097 подписей в поддержку коллективное обращение о поднятии останков парома Estonia. Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что останки парома Estonia защищены международным соглашением о невозможности нарушения покоя захоронения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Для того, чтобы проводить какие-либо практические работы над останками парома Estonia, необходимо изменить данное соглашение в сотрудничестве с Финляндией и Швецией, - сказал Карилайд. - На заседании комиссии совместно с представителями компетентных учреждений мы обсудим возможности для инициирования изменений этого документа.

По мнению заместителя председателя комиссии Тоомаса Кивимяги, коллективное обращение внушительного числа людей - достаточный повод для того, чтобы еще раз подумать: есть ли в связи с крушением парома Estonia вопросы, для ответа на которые действительно стоит поднять останки судна со дна моря. Кивимяги добавил, что поднятие обломков стоит рассматривать лишь в случае, если это действительно позволит ответить на вопросы.

Следует также принимать во внимание, что со дня катастрофы прошло 25 лет.

Поднятие останков судна может заставить близких погибших вновь пережить эту трагедию, - сказал Кивимяги. - Нельзя также забывать и о том, что теории заговоров почти всегда будут привлекательнее официальных объяснений.

На заседание приглашены представитель подписавших коллективное обращение, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства экономики и коммуникаций.



