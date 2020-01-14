Расчленивший свою квартиросъемщицу в Ласнамяэ признался в преступлении

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Убивший и расчленивший в июне прошлого года свою квартиросъемщицу владелец квартиры в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе начавшегося в понедельник в Харьюском уездном суде процесса признал свою вину.

Николай Кузнецов (42 года), который работал помощником шеф-повара в ресторане Balthasar на Ратушной площади в Таллинне, полностью признал себя виновным, сообщает BNS.

Согласно обвинению, Кузнецов в ночь на 7 июня прошлого года как минимум семь раз ударил молотком 45-летнюю женщину, снимавшую у него квартиру. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Затем Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил расчлененное тело в озеро Паэ, где его обнаружили случайные прохожие.

Полиция задержала Кузнецова 27 июня прошлого года в селе Каллавере, где он прятался в сарае.

В 2012 году Кузнецов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в августе 1999 года: тогда он он зарезал человека, угнавшего автомашину.

Позже он еще раз отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками. Последний раз он был освобожден из тюрьмы в 2017 году.



