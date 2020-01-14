Идаская префектура приглашает население полюбоваться на праздничные построения полицейских

Конвейер новостей / В стране и мире / Регион

Дата публикации: Сегодня, 17:16 Просмотрено: 202

Идаская префектура оотметит 102 годовщину Эстонской Республики праздничными построениями в Раквере, Йыхви и Нарве.



Фото: ee.sputniknews.ru

«Приходите посмотреть и разделить с нами это праздничное событие!», - приглашает префектура, информируя, что построения состоятся:

17 февраля в 10 часов на ратушной площади в Нарве;

18 февраля в 10 часов на центральной площади в Раквере;

18 февраля в 14 часов на центральной площади в Йыхви.

Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, будут вручены благодарственные письма от министерства внутренних дел, служебные награды за 10- и 20-летнюю службу в полиции и новые погоны по случаю присвоения званий.

Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Департамента полиции и погранохраны.



