Нарвский арт-клуб Ro-Ro 14-15 февраля: Annee и марафон латвийской рок-музыки

Конвейер новостей / Культурная афишаНарвский арт-клуб Ro-Ro 14-15 февраля: Annee и марафон латвийской рок-музыки
Дата публикации: Сегодня, 16:01 Просмотрено: 81
Нарвский арт-клуб Ro-Ro приглашает в пятницу на концерт местной поп-певицы Annee, давно полюбившейся публике, а в субботу ждет любителей рока, готовя выступление трех групп из Латвии.
14 февраля, в пятницу, с 22:00.
Annee / Party Night
15 февраля, суббота, с 20:00.
Rock Marathon [LV] @RoRo
Марафон рок-музыки в арт-клубе Ro-Ro.
На сцене для вас выступят три коллектива из Латвии, каждый из которых играет в своём уникальном жанре.
Takmodno [Indie-rock / Electronic]
Lishnij udar - Лишний удар [Alternative-Rock]
Everlust [Gothic-rock / Melodic-metal]
Цена: 3/5 евро