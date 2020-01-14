Нарвский арт-клуб Ro-Ro 14-15 февраля: Annee и марафон латвийской рок-музыки

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Нарвский арт-клуб Ro-Ro приглашает в пятницу на концерт местной поп-певицы Annee, давно полюбившейся публике, а в субботу ждет любителей рока, готовя выступление трех групп из Латвии.

14 февраля, в пятницу, с 22:00.

Annee / Party Night

15 февраля, суббота, с 20:00.

Rock Marathon [LV] @RoRo

Марафон рок-музыки в арт-клубе Ro-Ro.

На сцене для вас выступят три коллектива из Латвии, каждый из которых играет в своём уникальном жанре.

Takmodno [Indie-rock / Electronic]

Lishnij udar - Лишний удар [Alternative-Rock]

Everlust [Gothic-rock / Melodic-metal]

Цена: 3/5 евро



