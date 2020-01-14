Ежемесячно в Эстонии проходит контроль подлинности более 2,5 млн упаковок лекарств

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9 февраля исполнился год со дня внедрения общеевропейской системы контроля подлинности лекарственных средств. В Эстонии оптовые торговцы, аптекари и больничные аптеки проверили за прошлый год подлинность 19,5 миллиона рецептурных лекарств. Подделок среди прошедших контроль лекарств обнаружено не было.

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Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщил председатель правления Эстонского целевого учреждения по контролю за подлинностью лекарств (REKS) Рауль Милль. По его словам, первым годом можно быть довольными, поскольку проверка подлинности лекарств успешно внедрена среди аптекарей и других лиц, занимающихся оборотом лекарственных средств.

«Созданная система является важным профилактическим средством обнаружения поддельных лекарств, а также нейтрализации производящих или планирующих производить их преступных организаций. Все страны сообща прилагают усилия к поддержанию качества рынка лекарственных средств и обеспечению здоровья и благополучия пациентов. Однако важнее всего то, что поддельных лекарств в Эстонии не обнаружено, так что система работает эффективно», – констатировал Милль.

В Эстонии к системе контроля подлинности лекарств присоединились все организации, занимающиеся оборотом лекарственных средств, – 495 аптек, 23 больничных аптеки и 19 оптовых торговцев. За неделю контроль подлинности проходит более 700 000 рецептурных лекарств. В странах ЕС за тот же период проходит проверку около 150 миллионов лекарств. Упаковок медикаментов, получающих сообщение об ошибке, т. е. товаров, не проходящих при сканировании контроль подлинности, в Эстонии еще обнаруживается около 2000 в неделю.

По оценке Рауля Милля, на текущий момент большое количество ложных сообщений об ошибках является основной проблемой, решение которой сообща пытаются найти производители, конечные пользователи и Департамент лекарственных средств. «Большинство выдаваемых при сканировании ложных сообщений об ошибках касаются лекарств, которые вышли на рынок Эстонии до 9 февраля 2019 года и могут не иметь защитных элементов, либо товаров, предназначенных для какого-либо другого рынка, если упаковки снабжены похожим кодом. В таком случае в системе отсутствуют данные защитных элементов, и при их проверке она выдает сообщение об ошибке», – разъяснил Милль, добавив, что производители, конечные пользователи и администрирующие систему организации по всей Европе прилагают усилия к тому, чтобы количество ложных сообщений сократилось до желаемых 0,05.

Хотя в Эстонии поддельных лекарств не обнаружено, голландский Департамент лекарственных средств сообщил, что благодаря системе контроля подлинности лекарств в мае прошедшего года была выявлена партия поддельных лекарств от рака.

Фальшивый препарат был обнаружен оптовым торговцем при сканировании упаковки, что позволило выявить подделку до отправки в аптеки и не подвергать риску здоровье пациентов. Данный инцидент еще находится на стадии расследования.

Эстонская система контроля подлинности лекарственных средств проходит в данный момент переходный период. В течение переходного периода при появлении сообщения об ошибке отпускающая лекарства организация, например аптека, не обязана налагать на лекарство карантин, т. е. изымать его из продажи, убедившись, что лекарство является подлинным. В порядке исключения в течение переходного периода лекарство запрещено продавать пациентам в случае, если уникальный идентификатор (т. н. неповторимый код) был ранее деактивирован. Утвержденный Департаментом лекарственных средств переходный период продлится в Эстонии до сентября 2020 года.

Благодаря вступившей в силу 9 февраля 2019 года директиве для проверки подлинности лекарств теперь используются новые упаковки рецептурных препаратов, намного более безопасные, чем раньше. На каждой упаковке имеются 2D-знак и цифровой идентификационный код.

При продаже лекарства аптекарь сможет проверить, соответствует ли информация в системе коду безопасности на упаковке. Также упаковка снабжена защитным устройством, позволяющим пациенту самостоятельно проверить, что ранее она не была открыта.

Система контроля подлинности медикаментов разработана для использования во всех странах Европы. Помимо стран Евросоюза, к этой системе присоединились Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Великобритания. В России подобная система внедрена 1 января 2020 г., а США планирует приступить к проверке подлинности медикаментов в том же масштабе в 2023 году.



