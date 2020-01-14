Таиландский военнослужащий, убивший 26 человек, ликвидирован

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Дата публикации: Сегодня, 11:38 Просмотрено: 71

Военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма, который убил и ранил десятки человек в городе Накхон Ратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает местный интернет-портала Khaosod со ссылкой на полицию, передает newsru.com со ссылкой на "Интерфакс".

Спецоперация в торговом центре Terminal в в городе Накхон Ратчасима (Корат)21 продолжалась более 12 часов.

По данным полиции, жертвами стрельбы стали не менее 21 человека. Bangkok Post в свою очередь сообщает о 25 погибших. Позднее таиландский минздрав уточнил, что официально сейчас известно о 20 погибших и 42 раненых.

Кроме того, Strait Times приводит слова анонимных источников в полиции и армии, согласно которым было спасено восемь заложников, некоторые из них ранены.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали.

Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах.

Сначала солдат застрелил своего командира и еще двух человек, а затем украл оружие и боеприпасы из военного лагеря. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21, рассказал ВВС представитель министерства обороны Таиланда.

По данным издания Thairath, солдат угнал в своей части военный внедорожник и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. Мужчина транслировал свое нападение в соцсетях, вскоре Facebook заблокировал его страницу.

Как пишет Bangkok Post, стрельбу устроил 32-летний старший сержант Чакрапант Тхомма (Jakrapanth Thomma). Его первыми жертвами стали полковник, с которым у стрелка предположительно случился конфликт, 63-летняя женщина - по предварительным данным, теща полковника, и еще один военнослужащий.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка в ближайшее время.

Около 20:30 по местному времени войска спецназа заявили о готовности нанести удар по стрелку. Армия попросила СМИ прекратить прямую трансляцию происходящего, чтобы подозреваемый не знал о действиях правоохранительных органов.

По данным издания Khaosod, в числе погибших также оказались мотоциклист, водитель такси и студент. Друг солдата описал его как профессионального стрелка, который выиграл несколько призов. Сообщается, что Тхомма захватил с базы не менее 700 патронов.

Стрелок сделал селфи с автоматом в руках, писал в текстовых сообщениях, что "никто не может избежать смерти", жаловался на усталость и судорогу, а также спрашивал, должен ли он сдаться. Одно из сообщений гласило: "Богатые, наживающиеся на других, думают, что смогут использовать свои деньги в аду?"