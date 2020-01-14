"Никто не может избежать смерти". Солдат убил не менее 17 человек в Таиланде и захватил заложников

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В Таиланде солдат одной из частей сухопутных войск расстрелял не менее 17 человек в торговом центре и взял в заложники еще 16. Инцидент произошел в городе Накхонратчасима (другое название - Корат) на северо-востоке страны, сообщает newsru.com.

Сначала солдат застрелил своего командира и еще двух человек, а затем украл оружие и боеприпасы из военного лагеря. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21, рассказал ВВС представитель министерства обороны Таиланда.

По данным издания Thairath, солдат угнал в своей части военный внедорожник и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. Мужчина транслировал свое нападение в соцсетях, вскоре Facebook заблокировал его страницу.

Как пишет Bangkok Post, стрельбу устроил 32-летний старший сержант Чакрапант Тхомма (Jakrapanth Thomma). Его первыми жертвами стали полковник, с которым у стрелка предположительно случился конфликт, 63-летняя женщина - по предварительным данным, теща полковника, и еще один военнослужащий.

По данным издания Khaosod, в числе погибших места происшествия, среди погибших мотоциклист, водитель такси и студент. Друг стрелка описал его как профессионального стрелка, который выиграл несколько призов. Сообщается, что Тхомма захватил с базы не менее 700 патронов.

Стрелок сделал селфи с автоматом в руках, писал в текстовых сообщениях, что "никто не может избежать смерти", жаловался на усталость и судорогу, а также спрашивал, должен ли он сдаться. Одно из сообщений гласило: "Богатые, наживающиеся на других, думают, что смогут использовать свои деньги в аду?"

Bangkok Post сообщает о 14 пострадавших. По данным газеты, солдат прострелил газовый баллон, в результате чего произошел взрыв и пожар. По неподтвержденным данным, мужчина также вооружен ручными гранатами.

Телеканал Thai PBS, на который ссылается РИА "Новости", сообщает, что солдат сначала выстрелил по зданию торгового центра из ручного гранатомета, а затем продолжил стрельбу из автоматической винтовки и вошел внутрь.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка в ближайшее время. Около 20:30 по местному времени войска спецназа заявили о готовности нанести удар по стрелку. Армия попросила СМИ прекратить прямую трансляцию происходящего, чтобы подозреваемый не знал о действиях правоохранительных органов. На место происшествия доставлена мать стрелка, полиция надеется, что она сможет убедить его сдаться.

Автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома.