Около 2000 минут опозданий и три отмененных рейса обойдутся Elron более чем в 5700 евро

Дата публикации: Вчера, 16:42 Просмотрено: 149

Предприятию Elron придется заплатить Министерству экономики и коммуникаций 5760 евро штрафа за опоздания и отмененные в прошлом году рейсы. В течение прошлого года были отменены три рейса, случаев опоздания были чуть больше 60, сообщает BNS со ссылкой на rus.err.ee.

Об этом пишет портал новостей вещания rus.err, отмечая, что, в соответствии с заключенным в 2017 году между Elron и Министерством экономики и коммуникаций (MKM) договором, государство может оштрафовать перевозчика за отмененные и задержанные рейсы. За каждую из отмененных поездок, которая не была заменена автобусом, перевозчик должен заплатить штраф в 300 евро, штрафы за опоздания рассчитываются поминутно.

За 12 месяцев общая сумма опозданий поездов Elron, на которую начисляются штрафы, составляет 1896 минут.

Штрафы налагаются в том случае, если поезд опаздывает более чем на 15 минут. Если опоздание составляет от 16 до 30 минут, предприятие может быть оштрафовано максимум на 100 евро. Согласно этому расчету, стоимость минуты опоздания в таких случаях составляет 6,67 евро.

Например, в ноябре прошлого года поезд Таллинн-Тарту опоздал на 29 минут из-за технического сбоя. Поскольку за первые 15 минут штраф не начисляется, то в этом случае штраф Elron составляет 14 минут x 6,67 = 93,38 евро.

В случае, если опоздание превышает 30 минут, цена штрафа за минуту будет снижена. Логика здесь простая — из первого получаса вычитаются первые 15 минут, из следующих — нет. Поскольку штраф за опоздание в полчаса по договору может составлять максимум 100 евро, цена за минуту в таким случае составляет 3,33 евро (100:30). При этом добавляется еще и 100 евро за первые полчаса.

Например, в октябре поезд Таллинн-Вильянди задержался ровно на час. За это Elron получил штраф в размере 30 мин. х 3,33 евро + 100 евро = 200 евро.

Период, за который могут быть назначены штрафы, начался в декабре 2018 года и закончился в ноябре 2019 года. Самый большой штраф Elron получил в марте — 1019,8 евро, назначенный за отмену и опоздания рейсов. Единственный месяц, за который не были назначены штрафы - был апрель.

Отмены трех рейсов были вызваны технической неисправностью. Причин опозданий было много - от протечки радиатора до неисправности дверей и перегрева тормозов.

Больше всего поезда задерживались на маршруте Таллинн-Пяэскюла - семь раз за год. Шесть раз поезд опаздывал более чем на четверть часа на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Таллинн, Таллинн-Рапла и Таллинн-Вильянди.

Самая продолжительное опоздание — два часа и 18 минут - было в ноябре на маршруте Таллинн-Раквере из-за технической неисправности, которая не позволила поезду двигаться дальше. Был вызван поезд, который отвез стоявший обратно в Лагеди, а затем продолжил свой путь в Раквере. В прошлом году было еще одно опоздание продолжительностью более двух часов, которое произошло в августе на маршруте Вильянди-Таллинн из-за отключения преобразователей тока.

До получаса в прошлом году поезда опаздывали 41 раз, более получаса — 21 раз.

Если Elron не оспорит решение о штрафе в суде, эта сумма будет вычтена из выделяемых государством предприятия средств поддержки.



