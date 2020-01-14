Керсти Кальюлайд не стала провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу не стала провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени, посчитав его противоречащим Конституции, сообщает BNS.

Об этом BNS сообщила канцелярия президента, отметив, что поскольку глава государства не провозгласила закон, то законопроект возвращается на рассмотрение в Рийгикогу. Затем он вновь вернется на стол президенту.

Если Кальюлайд и во второй раз решит, что проект пенсионной реформы противоречит Конституции, то спор между президентом и парламентом должен будет разрешить Государственный суд.

Правительство хочет, чтобы пенсионная реформа в Эстонии вступила бы в силу в январе 2021 года.

В результате первые выплаты желающим выйти из второй ступени состоялись бы уже в сентябре 2021 года, то есть, непосредственно перед проведением очередных местных выборов в Эстонии.