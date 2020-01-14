В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

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Дата публикации: Сегодня, 14:06 Просмотрено: 151

В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на The News Minute.



Фото: pexels.com

По их словам, вначале во всем доме стоял запах алкоголя, а на следующий день из кранов полилась "смесь ликера и воды".



Оказалось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртные напитки.

На прошлой неделе чиновники получили разрешение на их утилизацию и закопали его прямо возле бара. В результате шесть тысяч литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.

Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину.



