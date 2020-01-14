Владельц затонувшего у берегов Эстонии траулера "Поньгома" продавал судно за 230 тысяч долларов. Тридцатилетний траулер не раз попадал в ЧП

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Судовладельцем потерпевшего бедствие у берегов Эстонии рыболовного бота оказалась компания из Ленинградской области. Экипаж состоял из петербуржцев и калининградцев, рассказывает российский портал 47news.



Состояние спасённых рыбаков с российского траулера "Поньгома", с затонувшего в ночь на 7 у берегов Эстонии, стабильное, об этом корреспонденту 47news сообщил гендиректор совладелец компании "Надежда" Иван Котловский.

- Самое главное, что все живы-здоровы, состояние стабильное. Все россияне, есть петербуржцы, есть калининградцы. Мы на контакте с ними. Одни спасённые направлены в больницу в столицу Финляндии, другие - в столицу Эстонии, - кратко описал 47news Котловский. Он не стал делать предположений о причинах ЧП.

По предварительной информации, к берегам Эстонии траулер "Поньгома" отправился из порта Приморск в Выборгском районе Ленинградской области. Из этого порта судно активно выходило на промысел с конца декабря.

Собственником рыболовного бота "Поньгома", приписанного к порту Санкт-Петербург, является ООО "Надежда" из города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", сама "Надежда" на 51% принадлежит калининградской ООО "Объединённая морская компания" Елены Тузовой, ещё 25% - у Виктора Пенева и 24% - у петербуржца Ивана Котловского. Компания уже больше года продаёт "Поньгому" за 230 тысяч долларов или 12 млн рублей.

При этом посольство РФ в Эстонии официально сообщило, предварительный медосмотр показал, что в госпитализации пятеро рыбаков с "Поньгомы" не нуждаются, после чего полиция передала моряков в посольство России.

Напомним, в 00:40 по Москве в территориальных водах Эстонии в 15 милях к северу от полуострова Юминда российское судно "Поньгома" подало сигнал бедствия. На борту было потеряно электропитание, а в секции начала поступать вода. Экипаж из семи человек воспользовался спасательным плотом. Первым к терпящим бедствие подошёл на помощь танкер под либерийским флагом. Он взял к себе на борт терпящих бедствие моряков. С танкера эстонские и финские спасатели вертолётами доставили россиян в больницы Хельсинки и Таллина.

Тридцатилетний траулер не раз попадал в ЧП. Так в ноябре 2018 года он умудрился сесть на мель в Кировском районе Ленинградской области, там где река Тосна впадает в Неву.



