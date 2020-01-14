Под разведенным лесничими костром взорвались запалы снарядов времен Второй мировой

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияПод разведенным лесничими костром взорвались запалы снарядов времен Второй мировой
Дата публикации: Сегодня, 13:10 Просмотрено: 130
В деревне Кырузе на Сааремаа лесничие развели костер в месте, где когда-то произошло сражение. Дело закончилось взрывами находившихся в земле под костром запалов снарядов, лежавших там со Второй мировой, сообщает BNS.
Иллюстративное фото.
Во вторник западно-эстонской саперной группе поступил вызов в деревню Кырузе, где в ходе лесных работ было обнаружено множество запалов снарядов, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Выяснилось, что из костра, в котором сжигали ветки, послышался треск взрывов, и на место вызвали саперов.
Саперы раскопали кострище и обнаружили под ним 345 снарядных запалов.
Руководитель саперной группы Айвар Пост сказал, что костер развели в месте, где когда-то произошло сражение, и в земле осталось множество взрывных устройств. «К счастью, взрывы произошли в то время, когда рядом с костром никого не было, и никто не пострадал», - сказал он.
«Почувствовав опасность, лесничие немедленно вызвали на помощь саперов», - сказал Пост и добавил, что для того, чтобы избежать несчастных случаев, нужно всегда перед разведением костра убеждаться в том, что выбрано безопасное место. Поскольку взрывоопасные находки частично пострадали от огня, их в специальном контейнере доставили на подрывную площадку. Кроме запалов в расположенной поблизости роще нашли также 14 снарядов.