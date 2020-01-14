Последствия смарт-зависимости — у каждого пятого школьника есть проблемы со зрением

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Итоги прошлогоднего контроля здоровья в школах показывают, что у каждого пятого таллиннского школьника есть проблемы со зрением. Хотя изначальная причина этого является генетической, немалую роль в возникновении этих заболеваний играют среда и привычки ребенка. Одна из растущих проблем — это излишнее использование смарт-устройств, которые сильно перегружают глаза, информирует BNS.



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Острота зрения — это один из тех показателей, которые школьные медсестры измеряют в разных школьных ступенях во время проведения профилактических осмотров. По словам школьной медсестры Ваналиннаской образовательной коллегии и Школы св. Микаэля Малле Хаавель, у детей чаще всего проявляются близорукость, дальнозоркость и астигматизм — то есть нечеткое зрение.

«Если в прошлом очки выписывали стереотипно разным «ботаникам», которые сидели, уткнув нос в книгу, то теперь на место книг пришли игровые консоли, планшеты и смартфоны. Разумеется, большинство родителей в курсе того, что это за напасть — все эти приложения и игры в смарт-устройствах. Отпрыски используют каждую возможность, чтобы схватить телефон или планшет и уйти в виртуальный мир», - говорит Хаавель — одна из 80 медсестер целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid.

Школьная медсестра разъясняет, что, если при чтении книг глаза двигаются в одном темпе по строчкам и в целом книга располагается все время на одном расстоянии от глаз, то смарт-устройства обычно находятся ближе, на экранах постоянно бежит реклама, картинки мелькают и все это создает для глаз большее напряжение.

«Если постоянно смотреть вблизи, то скоро при взгляде вдаль уже не видишь столь хорошо. Если глаза смотрят напряженно на находящийся рядом экран, то глазные мышцы напрягаются и если попытаться посмотреть вдаль, то не уже невозможно снять это напряжение, а картинка вдали становится размытой», - объясняет Хаавель влияние смарт-устройств на глаза.

Плохие результаты глазного контроля уже заставляют школы ограничивать использование смартфонов в своих стенах. Например, когда в Таллиннской гимназии Арте утроилось число первоклассников и третьеклассников с пониженной остротой зрения, то школьный совет по здоровью по предложению школьной медсестры Натальи Пасиеко запретил ученикам начальной школы пользоваться смартфонами на переменах.

«Дети, которых родители рано привозят в школу, проводят время в телефоне, играя в игры и уже на первом уроке у них уставшие глаза. Поскольку результаты контроля здоровья были настолько беспокоящими, то пришлось вводить ограничения, чтобы в будущем в какой-то мере предотвратить ухудшение зрения учащихся», - сказала Пасиеко.

Обращайте внимание на признаки ухудшения зрения

Если взрослые люди могут заметить изменения своего зрения, то дети часто не обращают на это внимание и не могут оценить проблему. У детей проблемы с глазами сигнализируют о себе, если ребенок часто трет глаза, у него головные боли, путаница с буквами на письме, трудности со слежением пальцем за строчкой и даже нежелание читать.

Хаавель советует родителям обращать внимание на то, как ребенок, например, смотрит телевизор или читает книгу. «Если ребенок старается смотреть телевизор вблизи, а не с дивана, который находится в паре метров, щурится при взгляде вдаль или же во время езды не видит хорошо знаков или же номера автобусов, то у него может быть проблема именно со взглядом вдаль», - поясняет школьная медсестра. «Для оценки же того, как ребенок смотрит вблизи, обратите внимание на чтение учебников или письмо во время учебы, или же как школьник рисует — находится ли книга или лист для рисования на разумном расстоянии от глаз или же они практически у носа вашего отпрыска».

Также, по словам школьной медсестры, в раннем школьном возрасте ухудшение зрения можно опознать по поведению на уроках. Если ребенок на видит достаточно хорошо или же должен для четкой картинки слишком напрягаться, то он может легко сдаться и отлынивать от учебы — ведь для просмотра чего-то на доске, чтения учебника или же рисования необходимо приложить усилия, от чего проще отказаться. «Поэтому очень важно выяснить — почему ребенок не хочет читать или учиться. Хорошее зрение помогает сконцентрироваться на

занятиях. Если ученик не видит хорошо доску, то он может просто перестать следить за происходящим», - подчеркивает Хаавель.

Детям, которым прописаны очки, хорошо проверять: не стала ли мала оправа и не поцарапаны ли стекла. «Да и со временем линзы могут уже становиться слабыми», - поясняет Хаавель. Школьная медсестра советует проверять зрение каждые два года, а носящим очки детям — раз в год.

«Школьники уже сами способны беречь свои глаза и ежедневно заботиться о них, но для это часто необходима инициатива, активность и контроль со стороны родителей. Поэтому-то важно, чтобы и родители знали, как проверять зрение своих детей и следить за ним», - подчеркивает Хаавель.

Пять рекомендаций школьной медсестры для сохранения зрения ребенка:

1. Если долго читаешь, то время от времени смотри вдаль

2. Пусть письменный стол и место для учебы будут хорошо освещены, чтобы

глаза ребенка не напрягались из-за недостаточного света.

3. Помни об ограничениях при использовании смарт-устройств! Минимум за час

до сна не стоит смотреть в экран, поскольку это повлияет на качество сна.

4. Если глаза устали и сухие, то моргай специально чаще или же при

необходимости используй капли для глаз. Также помогут упражнения для глаз и

взгляд на все более удаленные объекты.

5. Не три глаза и не трогай их грязными руками!