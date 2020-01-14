Осужденного за шпионаж Илью Тихановского могут выпустить под электронное наблюдение

Конвейер новостей / ПравопорядокОсужденного за шпионаж Илью Тихановского могут выпустить под электронное наблюдение
Дата публикации: Сегодня, 08:33 Просмотрено: 55
Осужденный в Эстонии за шпионаж 42-летний гражданин России Илья Тихановский может досрочно выйти из тюрьмы под электронное наблюдение, информирует BNS.
Фото: КаПо
Как сообщила в среду агентству Interfax пресс-служба Тартуского уездного суда, против рассмотрения прошения Тихановского об условно-досрочном освобождении не возражали ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура. Судебное постановление будет оглашено не позднее 23 марта.
Согласно обвинению Государственной прокуратуры, Тихановский собирал по заданию российских спецслужб информацию о жизненно важных для государственной обороны и функционирования государства объектах.
Тихановского задержали 10 декабря 2017 года. Спустя два дня он был арестован.
Рассматривавший дело в порядке согласительного производства Тартуский уездный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Приговор был вынесен 3 апреля 2018 года.