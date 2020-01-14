В прошлом году на дорогах Эстонии погибло  52 человека

Дата публикации: Сегодня, 14:09 Просмотрено: 99

В прошлом году произошло 51 ДТП со смертельным исходом – в них погибло 52 человека, сообщает BNS.



Фото: pexels.com

По данным департамента шоссейных дорог, ДТП, в которых были и погибшие, и пострадавшие, было 15. В них пострадали в общей сложности 33 человека. В одной аварии погибли два человека.

35 ДТП со смертельным исходом (69 процентов) произошли на шоссе. 16 ДТП произошли в населенных пунктах, в том числе 10 в крупных городах — восемь в Таллинне и по одному в Тарту и Нарве.

Среди ДТП со смертельным исходом в прошлом году было больше всего столкновений — всего их было 20 (39 процентов ДТП со смертельным исходом). В одном из столкновений погибли два человека.

ДТП с одним автомобилем преимущественно были выездами с трассы (16), 13 ДТП произошли с пешеходами. Два человека погибли в ДТП иного рода — в одном случае погиб упавший в автобусе пассажир, а во втором — находившийся в автомобиле человек погиб от столкновения с лосем.

В 19 ДТП со смертельным исходом (37,3 процента) один из участников был нетрезв.

Из участвовавших в ДТП водителей у 13 выявили алкогольное опьянение, у двоих наркотическое, в том числе девять водителей (69,2 процента) находились в опьянении криминальной степени.





