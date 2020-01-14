Взялись за Первый Балтийский канал. КаПо помогает латвийским коллегам расследовать нарушение международных санкций ЕС

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Госпрокуратура и полиция безопасности (КаПо) в рамках просьбы о правовой помощи оказали латвийским коллегам помощь в расследовании нарушения международных санкций.

Латвийские правоохранительные органы расследуют дело о нарушении международных санкций ЕС. К Эстонии обратились за помощью в связи со следственными действиями на эстонской территории, сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Оля Кивистик.

Во вторник КаПо провела запрошенные в рамках просьбы о правовой помощи следственные действия и передаст необходимую для уголовного следствия информацию правоохранительным органам Латвии.

«Следственные действия касаются коммерческой деятельности, действия не проводятся в отношении медийной деятельности или ее содержания», - сказала Кивистик.

Государство, предоставляющее международную правовую помощь, не может предоставлять подробную информацию на эту тему, поскольку оказывающая правовую помощь сторона не имеет право самостоятельно комментировать процесс.

Одним из объектов, где проводились обыски, возможно, является офис ООО «Baltijas mediju alianse» на ул. Гертрудес в Риге, сообщило Латвийское телевидение.

В ООО «Baltijas mediju alianse» входят «Первый Балтийский канал», рекламные агентства «Первый Балтийский музыкальный канал» и «Baltijas mediju reklama», рекламное и медийное агентство «Ren TV Baltic», распространитель телеканалов «Tem LV», издательский дом «Print Media», газеты «МК Латвия» и «МК Эстония».