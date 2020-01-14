19 ведущих сотрудников Клиникума Тартуского университета требуют отставки Урмаса Клааса

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19 ведущих сотрудников Клиникума Тартуского университета потребовали отставки председателя совета Клиникума, мэра Тарту Урмаса Клааса, сообщает BNS.

Фото: reform.ee

«Совет Клиникума Тартуского университета вверг Клиникум в глубокий кризис руководства. В Клиникуме отсутствует трудовой мир, председатель правления Прийт Ээлмяэ почти за 1,5 года не смог начать сотрудничество с руководителями клиник и не планирует это делать. Репутация ведущего медицинского учреждения Эстонии, насчитывающего 4400 сотрудников, существенно пострадала. Совет Клиникума во главе с председателем совета Урмасом Клаасом пытается проводить в руководстве Клиникумом изменения таким образом, что они не улучшают организацию работы, а ухудшают ее», - говорится в заявлении 19 ведущих работников.

Они считают, что конфликт между обладающим неподходящими для управления Клиникумом качествами Ээлмяэ и командой — это не риск, который может реализоваться в будущем, а сложившаяся за 1,5 года реальность. «Продолжение этой реальности — тупик. Уходить должны не высококвалифицированные врачи и руководители клиник, а некомпетентный председатель правления. Прийт Ээлмяэ не способен руководить Клиникумом Тартуского университета, у него отсутствуют необходимые для этого навыки, знания, личные качества и воля. Руководитель, который не хочет сотрудничать со своей командой, выражает равнодушие и к своей работе», - говорится в заявлении.

«Выступление с безосновательными заявлениями в адрес коллектива, которым ты руководишь, это не часть работы в команде. Мы как руководители клиник безусловно согласны с модернизацией структуры, срочными трудовыми договорами и конкуренцией за рабочие места. Председатель совета мирится с действиями председателя правления, которые привели к кризису управления в клиникуме. Единственный выход — снять ответственность с обоих руководителей», - заявили руководители клиник.

«Председатель правления должен немедленно уйти. Это первое и обязательное условие восстановления трудового мира. Председатель совета должен подать в отставку и понести ответственность, поскольку он не справился со своей работой и эмоционально оправдывает продолжающийся насильственный стиль управления в Клиникуме Тартуского университета. Вина лежит на совете клиникума Тартуского университета в целом. Совет не осознал, что работа университета и больницы должна находиться в равновесии, и не предпринял разумных шагов для восстановления этого равновесия», - отмечается в заявлении.

«После чрезвычайного заседания совета 13 января в стиле руководства председателя правления ничего не изменилось. Председатель правления не только игнорирует сотрудников клиникума, но также его совет. Атмосфера в клиникуме за последние полтора года, когда председателем правления был Прийт Ээлмяэ, становилась все хуже. Ситуация причиняет существенный ущерб оказанию услуг в сфере здравоохранения, настоящему и будущему образованию наших врачей и медицинских работников. Нам нужен трудовой мир. И немедленно. Уважаемый председатель совета, подайте в отставку», - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

профессор Маргус Лембер, заведующий клиникой внутренних болезней

профессор Яан Эха, заведующий клиникой кардиологии

доктор Рейн Кермес, директор клиники внутренних болезней

доктор Айвар Эренберг, директор клиники гинекологии

доктор Аго Кыргвеэ, директор клиники анестезиологии и интенсивной терапии

профессор Йоэль Старкопф, заведующий клиникой анестезиологии и интенсивной терапии

профессор Валло Тиллманн, заведующий клиникой педиатрии

доктор Марика Кирсс, директор клиники педиатрии

доцент Свен Янно, заведующий клиникой психиатрии

доктор Ану Тамм, директор объединенной лаборатории

доктор Тааво Сеэдре, заведующий клиникой стоматологии

профессор Хелле Карро, заведующий клиникой гинекологии

профессор Урмас Лепнер, заведующий клиникой хирургии

доктор Рейн Куйк, директор клиники спортивной медицины и реабилитационной терапии

доцент Кулдар Кальюранд, заведующий клиникой офтальмологии

профессор Ааре Мяртсон, заведующий клиникой травматологии и ортопедии

доцент Пильви Ильвес, заведующий клиникой радиологии

профессор Пилле Таба, заведующий клиникой неврологии

доктор Райн Йыги, заведующий клиникой пульмонологии